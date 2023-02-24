Відчуває пекельний біль: важко хворий російський актор відмовився лікуватися в "поганій Америці"

Судячи з усього, "патріот" Амаяк Акопян готовий померти в Росії, де медики не здатні йому допомогти.

Амаяк Акопян / скріншот YouTube

Російський і радянський актор Амаяк Акопян скаржиться на пекельні болі спини, але не хоче лікуватися в США, де йому можуть допомогти.

В інтерв'ю росЗМІ, 66-річний Акопян заявив, що йому потрібна термінова операція, але робити він її не буде.

"Плював я на медиків зарубіжних кожну секунду. Я і вся моя сім'я були патріотами! А ти хочеш, щоб я в цю погану Америку поїхав, де божевільні люди при владі? Що ти! Я жив, живу і буду жити в Росії", - заявив він.

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Також Акопян поскаржився, що його пенсія становить 21-22 тисячі рублів (270 доларів), але заявив, що "американці росіянам заздрять".

Нагадаємо, раніше путініст Олег Газманов який раніше повідомив, що візьме в руки автомат, щоб вбивати мирних українців, виправдався за те, що його син досі не воює.

Під час інтерв'ю, фрагмент якого з'явився в мережі, пропагандист поцікавився у Газманова, чому його син не хоче відправитися добровольцем на СВО.

Також повідомлялося, що головний російський пропагандист Володимир Соловйов розлютився через те, що особисте життя його сина надали розголосу. Під час своєї "телепрограми" він назвав підступами українських спецслужб той факт, що його син Данило живе і навчається в Лондоні.

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