Актор Дизель Студіо Крутоголов розповів про братів на фронті, і чому сам не бере зброю в руки

Єгор Крутоголов розповів про братів у ЗСУ і свою відмову служити / instagram.com/dizelmano

Український актор, шоумен і художній керівник Дизель Студіо Єгор Крутоголов в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів про те, чому обрав волонтерство, а не шлях захисника в лавах ЗСУ, а також про гордість за братів, які взяли до рук зброю.

Артист зізнається - йому боязно за долю близьких, але їх робота вселяє повагу. Так Крутоголов розповів, що один його брат зараз базується у Львові, інший - на "нулі" на Херсонському напрямку. Телефонні розмови з ним лякають, адже ворожі обстріли не замовкають і на хвилину.

"За одного менше страшно, бо він у Львові, а другий під Херсоном, за нього постійно страшно. Він у піхоті. Я хотів йому передати авто, але він сказав: "Мені не треба, тут трішки інше". Командир не дозволив чомусь. Коли ми розмовляємо з ним, то постійно гепає так, що капець. Там все: і літає авіація, і артилерія", - розповідає Крутоголов.

Сам шоумен з початком повномасштабної війни в Україні не поповнив лави захисників тому що не служив в армії за станом здоров'я, та й переконання, навіть через 7 місяців повномасштабної війни, не дозволяють йому брати до рук зброю.

"Я навіть не знаю, де б я згодився, бо взагалі я не служив в армії. За станом здоров'я я не пройшов. Взагалі, я пацифіст все життя був. Я навіть не хотів мати власну зброю. Всі люди купують, закликають і мене, але я не хочу, я проти зброї, проти того, що вбиває людей", - ділиться роздумами художній керівник Дизель Студіо.

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