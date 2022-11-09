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Дочка путініста Машкова зачитала листи українців Донбасу і закликала псевдопатріотів до відповіді

9 листопада 2022, 19:20

Марія Машкова нагадала, що розплата РФ за скоєні злочини над українським народом неминуче настане.

Марія Машкова
Марія Машкова відповіла на головне пропагандистське питання про "8 років" / instagram.com/masha_mashkova_official

Російська акторка Марія Машкова через повномасштабну війну в Україні втратила батька. Володимир Машков, відомий, і колись популярний в нашій країні артист, гаряче підтримав варварську політику країни-терориста і імперіалістичні замашки її президента. Маша ж - відкрито висловила антивоєнну позицію і підтримує український народ.

На цьому грунті рідні люди припинили спілкування, і вже майже 9 місяців актриса живе з усвідомленням того, що при живому батьку вона залишилася майже сиротою. І вона знає, кого в цьому звинувачувати - владу РФ і збочену рашистську пропаганду, яка перетворила росіян на стадо.

На своїй сторінці в Instagram Машкова часто пише антивоєнні пости і висловлює слова розради і підтримки українцям. Цього разу вона нагадала псевдопатріотам, які схвалюють геноцид українського народу, що їм колись доведеться відповідати за свої злочини проти людства.

Як приклад вона зачитала кілька листів від жителів Донбасу, які беззастережно спростовують один з головних пропагандистських наративів про "8 років дамбілі бамбас". Люди ділилися своїми історіями про те, як РФ вже двічі вкрала у них дім в країні, яка героїчно відстоює кожен сантиметр своєї землі, в Україні.

"Перед тим, як продовжити писати прокляття, прошу вас, дорогі патріоти, послухати листи людей, які знають відповідь на ваше улюблене питання: де ви були 8 років? Коли німецький народ після поразки у Другій світовій війні стали водити за ручки по концентраційних таборах, показуючи злочини фашистського режиму, любительки Гітлера все повторювали: "Ой! Ну ви даєте, американці! Це ви для нас тільки побудували цей Халівуд або ще кого приведете?" Нам теж доведеться все це пройти. І скільки б років для цього не знадобилося, усвідомити свої злочини час прийде. Давайте починати. же час. Я в нас вірю. Обіймаю кожного, хто опирається. Розумію. Боляче. Але це ми", - пише Марія.

Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.

Катя Осадча в свою чергу поділилася роздумами про те, як війна змінює українців - як точно помітила ведуча,"ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі".

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