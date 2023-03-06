Колишня ескортниця отримала нагороду від ГУР: їй довелося вибачатися, а розвідникам виправдовуватися

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вже відреагували на скандал.

Ксюша Манекен / instagram.com/maneken007/

В Мережі спалахнув скандал - блогер і колишня ескортниця Ксюша Манекен отримала нагороду від української військової розвідки.

Користувачі Мережі не зрозуміли, за які заслуги вона отримала нагороду, враховуючи те, що раніше взагалі говорила, що в "Криму після незаконної анексії стало краще".

Її пост у 2015 році / instagram.com/maneken007

Вибачення не змусили себе чекати

Після порції хейту вона все ж вирішила пояснити свою позицію і відповіла, чий Крим.

відео дня

Вона сказала, що людям властиво помилятися, але вона хоче визнати свою помилку і вибачитися перед українцями, чиї почуття зачепила.

"Моя сила завжди полягала в неухильності від своєї позиції, але зараз я хочу публічно визнати, що багато років тому була не права стосовно своєї думки по Криму. Не обізнана і не залучена. Мені щиро шкода. Крим - це Україна", - написала Манекен в Instagram.

Реакція ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що"структура може залучати людей різних професій до виконання завдань". Так у відомстві відреагували на скандал з нагородженням блогерки Ксюші Манекен.

"Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних і непублічних людей, які не афішують свою діяльність. Військова розвідка - особливо в воюючій країні - це специфічна структура, яка виконує іноді вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широку громадськість. Зважаючи на особливості певних завдань, для їх виконання структура може залучати різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками, на щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні. Водночас неправильно публікувати всі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги", - йдеться в офіційному коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, раніше заступник головнокомандувача Сухопутними військами РФ, генерал-лейтенант, герой Росії Олександр Матовніков з'явився на оголеному відео, яке виклали в мережі.

Відповідний Відеоролик оприлюднив один з російських Telegram-каналів. На відео путінський генерал танцює на камеру без спідньої білизни.

Також повідомлялося, що в Одесі розгорівся мовний скандал в одному з місцевих закладів громадського харчування. Там відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в ТікТок.

Вам може бути цікаво: