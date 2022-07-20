Більше не мовчить: Софія Ротару відреагувала на смерть Руслани Писанки

Софія Ротару відреагувала на смерть Руслани Писанки / instagram.com/pisankaruslana, instagram.com/sofiarotaru.official

19 липня перестало битися серце української акторки і телеведучої Руслани Писанки. Смерть артистки глибоко потрясла колег і шанувальників Писанки.

У соціальних мережах багато артистів висловлюють свої співчуття родині акторки, а також діляться своїми спогадами про неї. Наприклад, українська акторка Ольга Сумська розповіла про плани на майбутнє, якими Руслана ділилася незадовго до смерті, а російський актор Стас Садальський журився, що вже не зможе попрощатися з нею особисто.

Не залишилася осторонь від горя загальноукраїнського масштабу і українська співачка Софія Ротару. Через смерть Руслани Писанки вона порушила мовчання, що робить останнім часом вельми неохоче.

Втім, вона була небагатослівна. На своїй сторінці в Instagram Ротару опублікувала чорно-білий знімок Руслани Писанки, на якому написала: "Світла пам'ять..."

Софія Ротару відреагувала на смерть Руслани Писанки / instagram.com/sofiarotaru.official

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Раніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю акторки і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обійнявшись.

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