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Бабкін розповів, чи співатиме свої російськомовні хіти

1 грудня 2022, 20:32

Відомий музикант і автор пісень Сергій Бабкін відверто відповів, Чи буде продовжувати виконувати свої російськомовні пісні.

Бабкін, татуювання
Бабкін, татуювання / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий співак, гітарист і композитор Сергій Бабкін (колишній учасник групи 5'nizza) відповів на питання, чи має намір він відмовитися від своїх російськомовних пісень. Свою позицію з цього питання артист висловив у коментарі "24 каналу".

"На кожному концерті Я співаю те, що, на мою думку, відповідає моменту. Цього року я дійсно виконую набагато менше старих пісень, на багатьох концертах взагалі не співаю нічого російською. Тому що так відчуваю, саме так мені підказує серце. Але взагалі від будь-яких своїх пісень ніколи не відмовлюся. Вони написані від щирого серця і відображають те, ким я був у той момент", — сказав Бабкін.

Музикант особливо зазначив, що з 2016 року він складає в основному україномовні к.втім, якщо у нього народиться пісня російською мовою, він її втілить в життя.

Потім Бабкін каже, що на концертах він виконує тільки ті пісні, які вважає за потрібне і які здаються йому доречними.

Нагадаємо, легенда української пісенної естради, Павло Зібров в дуже жорсткому Тоні висловився про свою колишню колегу ‒ співачці Таїсії Повалій, яка з 2014 року підтримує в Москві путінський режим, а зараз ‒ старається замовчувати неймовірно жорстоку війну Росії проти України.

Зібров прямо звернувся до українського лідера Володимира Зеленського і зажадав забрати всі почесні звання в українських артисток, які все ще живуть і працюють в РФ. І, до того ж, відібрати громадянство у них.

До того син Таїсії Повалій, Денис, категорично відхрестився від неї - після того, як співачка заспівала легендарну українську пісню "Пісню про рушник" перед російськими окупантами в Москві на концерті до 9 травня.

"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія і я до неї відношення не маю" - написав Денис Повалій у себе в Instagram.

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