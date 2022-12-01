Бабкін розповів, чи співатиме свої російськомовні хіти

Відомий музикант і автор пісень Сергій Бабкін відверто відповів, Чи буде продовжувати виконувати свої російськомовні пісні.
Відомий співак, гітарист і композитор Сергій Бабкін (колишній учасник групи 5'nizza) відповів на питання, чи має намір він відмовитися від своїх російськомовних пісень. Свою позицію з цього питання артист висловив у коментарі "24 каналу".
"На кожному концерті Я співаю те, що, на мою думку, відповідає моменту. Цього року я дійсно виконую набагато менше старих пісень, на багатьох концертах взагалі не співаю нічого російською. Тому що так відчуваю, саме так мені підказує серце. Але взагалі від будь-яких своїх пісень ніколи не відмовлюся. Вони написані від щирого серця і відображають те, ким я був у той момент", — сказав Бабкін.
Музикант особливо зазначив, що з 2016 року він складає в основному україномовні к.втім, якщо у нього народиться пісня російською мовою, він її втілить в життя.
Потім Бабкін каже, що на концертах він виконує тільки ті пісні, які вважає за потрібне і які здаються йому доречними.
Нагадаємо, легенда української пісенної естради, Павло Зібров в дуже жорсткому Тоні висловився про свою колишню колегу ‒ співачці Таїсії Повалій, яка з 2014 року підтримує в Москві путінський режим, а зараз ‒ старається замовчувати неймовірно жорстоку війну Росії проти України.
Зібров прямо звернувся до українського лідера Володимира Зеленського і зажадав забрати всі почесні звання в українських артисток, які все ще живуть і працюють в РФ. І, до того ж, відібрати громадянство у них.
До того син Таїсії Повалій, Денис, категорично відхрестився від неї - після того, як співачка заспівала легендарну українську пісню "Пісню про рушник" перед російськими окупантами в Москві на концерті до 9 травня.
"Не треба тільки про маму сюди, ок? Це зовсім окрема, її, історія і я до неї відношення не маю" - написав Денис Повалій у себе в Instagram.
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