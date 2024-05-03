Стівен Кінг назвав екранізацію, яка виявилася кращою за його власну книгу

Американський письменник Стівен Кінг завжди був відвертим і нещадним, що стосується власних творів.

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Стівен Кінг дуже любить фільм "Керрі" 75 року за своїм романом / колаж: Главред, фото: twitter.com/StephenKing

Легендарний американський письменник ("Король жахів") Стівен Кінг завжди вирізнявся помітною самокритикою і завжди без проблем визнавав, що фільми за його романами виходять кращими за першоджерело. Про це повідомляє портал Starte Facts.

Сам Кінг вважає найкращою екранізацією своєї книги фільм "Керрі" режисера Браяна Де Пальми 1976 року.

"Я чув галас про римейк "Керрі". Навіщо [переробляти - Главред], коли оригінал був такий гарний? Я маю на увазі не "Касабланку" або щось подібне, а справді хороший фільм жахів із напругою, набагато кращий за книгу", - говорив письменник.

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Кінг прямо говорив, що фільм "Керрі" був зроблений краще за стилем.

"Керрі" Брайана Де Пальми була приголомшливою. Він спритно й артистично впорався з матеріалом і отримав чудову гру від Сіссі Спейсек. Фільм набагато стильніший за мою книгу", - пояснив автор.

Стівен Кінг підтримує Україну - останні новини

Письменник давно і відкрито підтримує Україну і засуджує Росію за розв'язання війни. Своїм заповітним бажанням на 2023 рік він називав мир. 28 січня письменник звернувся до росіян, закликавши їх зупинити "цю безглузду війну" і припинити бомбити мирних жителів. Американець підкреслив, що президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.

29 квітня 2023 року "король жахів" прокоментував обстріл житлового будинку в Умані. Він зазначив, що РФ "убиває дедалі більше українських цивільних, зокрема дітей", і це - тероризм.

Також Кінг назвав політика Дональда Трампа зрадником, звинувативши його у зв'язках з Росією і Путіним.

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