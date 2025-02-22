Худюща Катерина Варнава назвала свій діагноз

Акторка вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками і відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

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Катерина Варнава сильно схудла / Колаж Главред, фото Instagram/kativarnava

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Катерина Варнава розкрила свій діагноз

Навіщо вона це зробила

Російська акторка та учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну і продовжує катастрофічно втрачати вагу, розповіла про свій діагноз.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Варнава знялася в одному з проєктів, де її традиційно захейтили росіяни. Телеведуча виклала кілька коментарів, на які відреагувала в особистому блозі. Вона вступила в полеміку з користувачами, щоб роз'яснити, чому має такий вигляд.

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Цього разу схудлій актрисі дісталося через сутулість. Деякі фоловери висловили здивування тим, що високі жінки сутуляться, щоб здаватися нижчими.

"У мене сколіоз і протрузія, а також грижа і травма куприка. Я сутулюся більшу частину свого життя", - відповіла Варнава.

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Нагадаємо, як писав Главред, раніше дружина російського продюсера українського походження Олександр Цекало показала нове фото, яке по-справжньому шокувало шанувальників молодої жінки.

Напередодні акторка Варнава поділилася фотографіями, де видно анорексичні форми і моторошно кістляве обличчя. Сама акторка також втомилася від хейту, який постійно ллється на неї, тому вирішила опублікувати пост.

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Хто така Катерина Варнава Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом. У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

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