Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Худюща Катерина Варнава назвала свій діагноз

Олена Кюпелі
22 лютого 2025, 20:40
733
Акторка вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками і відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.
Катерина Варнава сильно схудла
Катерина Варнава сильно схудла / Колаж Главред, фото Instagram/kativarnava

Коротко:

  • Катерина Варнава розкрила свій діагноз
  • Навіщо вона це зробила

Російська акторка та учасниця комедійного шоу "Камеді Клаб" Катерина Варнава, яка спробувала говорити з приводу військового вторгнення Росії в Україну і продовжує катастрофічно втрачати вагу, розповіла про свій діагноз.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Варнава знялася в одному з проєктів, де її традиційно захейтили росіяни. Телеведуча виклала кілька коментарів, на які відреагувала в особистому блозі. Вона вступила в полеміку з користувачами, щоб роз'яснити, чому має такий вигляд.

відео дня

Цього разу схудлій актрисі дісталося через сутулість. Деякі фоловери висловили здивування тим, що високі жінки сутуляться, щоб здаватися нижчими.

"У мене сколіоз і протрузія, а також грижа і травма куприка. Я сутулюся більшу частину свого життя", - відповіла Варнава.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як писав Главред, раніше дружина російського продюсера українського походження Олександр Цекало показала нове фото, яке по-справжньому шокувало шанувальників молодої жінки.

Напередодні акторка Варнава поділилася фотографіями, де видно анорексичні форми і моторошно кістляве обличчя. Сама акторка також втомилася від хейту, який постійно ллється на неї, тому вирішила опублікувати пост.

Вас також може зацікавити:

Хто така Катерина Варнава

Катерина Варнава - російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча, учасниця і хореограф гумористичного телевізійного шоу "Comedy Woman" (2008-2020). Варнава була одружена зі своїм колегою, але швидко розлучилася. Вона не має дітей і, за чутками, її багато спроб стати матір'ю не увінчалися успіхом.

У лютому 2022 року виступила проти вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Катерина Варнава новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

22:07Політика
"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

21:00Світ
Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

20:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 23 лютого: Левам - відпочинок, Скорпіонам - веселощі

Гороскоп на завтра 23 лютого: Левам - відпочинок, Скорпіонам - веселощі

Лідери та мотиватори: у які дні народжуються унікальні діти

Лідери та мотиватори: у які дні народжуються унікальні діти

Більшість не знає: чому не можна вмикати фари перед запуском двигуна авто

Більшість не знає: чому не можна вмикати фари перед запуском двигуна авто

Де сховався кіт: тільки люди з "орлиним оком" знайдуть пухнастика за 5 секунд

Де сховався кіт: тільки люди з "орлиним оком" знайдуть пухнастика за 5 секунд

Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

Останні новини

23:01

Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

22:07

Україна передала США варіант угоди щодо копалин: в ЗМІ розкрили деталі

22:02

Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

21:46

Про що оголосить Путін 24 лютогоПогляд

21:45

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Сотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпостСотник: Трамп і Путін задумали поділ Європи, Україна – останній форпост
21:00

"Путін планує забрати не тільки Україну": які ще три країни хоче собі РФ

20:40

Худюща Катерина Варнава назвала свій діагноз

20:38

Росія спробує розкачати протести. СБУ вже попередила про наслідки для учасників, - експерт

20:38

Другий раунд переговорів між США і РФ скоро стартує: Трамп назвав місце і дату

Реклама
19:58

Ціни "злетять" до 5%: у березні декілька овочів "вдарять по кишені" українців

19:44

Долар пішов на зліт: економіст сказав, яким буде курс валют у березні

19:12

ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ: Генштаб здивував, що вдалось уразити

18:44

Трагедія для світу рок-музики: в автокатастрофі загинув культовий музикант

18:38

"Зараз усе руйнується": Горбач пояснив наслідки щирого захоплення Трампа ПутінимВідео

18:31

Витримує температуру Сонця: Путін зробив абсурдну заяву про Орешник

17:39

США вимагають забагато: в CNN дізналися, що не так з угодою про копалини

17:35

Експерти закликали покласти в холодильник туалетний папір: у чому причина

17:27

На ЧАЕС зафіксовано новий осередок тління: розкрито правду про радіаційний фон

17:13

Аліну Кабаєву жорстко кинули в Росії

16:50

Трамп імітує несамовитість: названо головну вимогу від США до ЄвропиВідео

Реклама
16:39

Україна очікує на нові винищувачі F-16 від Нідерландів цього року - Зеленський

16:18

Завершення чи продовження: Горбач сказав, до якої фази рухається війна в УкраїніВідео

15:58

Загадка для найрозумніших: де 3 відмінності між зображеннями чоловіка

15:56

Може бути небезпечним: чому треба позбавлятися запаху секонду і як це зробити

15:53

Деруни в горщиках: Ярославський показав, як зробити звичну страву шедевром

15:22

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у представника ТЦК – подробиціФото

15:14

Трамп зробив нову заяву про цифри допомоги Україні

15:00

Китайський гороскоп на завтра 23 лютого: Тиграм - суперечки, Свиням - стрес

14:55

Без землі та банок із водою: як швидко виростити цибулю на підвіконні

14:41

Вже на 10% дешевше: в Україні різко змінилась ціна на популярний продукт

14:27

Накриє весняна погода: стала відома точна дата потепління в Україні

13:48

РФ може окупувати весь Донбас до кінця року: названо невтішний сценарій

13:36

Зеленський не готовий підписати угоду щодо рідкоземельних металів - Sky News

13:33

Які квіти посадити, якщо літо спекотне: найкращі посухостійкі багаторічникиВідео

13:23

Антон Лірник звернувся до чиновників РФ і назвав їх "ідіотами"

12:54

Відключення Starlink в Україні: в ЦПД зробили важливу заяву

12:52

"Друг" Путіна Фіцо різко затанцював під дудку Трампа і напав на Зеленського

12:45

Європі доведеться відправити війська в Україну: Сотник описав єдиний виграшний сценарійВідео

12:13

Дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані - деталі

11:46

Найстрашніша ніч і операція: Могилевська розповіла про свій станВідео

Реклама
11:41

Хитрий крок: в ISW назвали стратегію Путіна для перемоги у війні проти України

11:39

Марна трата грошей і сил: які квіти ніколи не можна садити в тініВідео

11:36

Загадка для найуважніших: треба знайти слово "капелюх" за 5 секунд

11:32

"Інакше будуть проблеми": Трамп вибухнув ультиматумом на адресу України

10:35

Помер популярний російський актор і зірка багатьох серіалів

10:22

Чехія скасує тимчасовий захист для українців: стало відомо, коли це станеться

09:59

Розсада витягнулася: у чому причина і як врятувати паросткиВідео

09:58

На Покровському напрямку важкі бої: у ЗСУ розкрили деталі

09:08

Загинув працівник Укрзалізниці, є руйнування: РФ запустила по Україні 162 дрониФото

08:48

Коли Зеленський може підписати угоду про корисні копалини: WSJ дізналася дату

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти