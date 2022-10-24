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"Ми переможемо. І в холоді, і в голоді": легендарна Ада Роговцева потужно звернулася до українців

24 жовтня 2022, 15:42

Легендарна українська актриса Ада Роговцева розповіла приголомшливу історію про те, як працювала в бомбосховищі над передачею про Григорія Сковороду.

Роговцева
Ада Роговцева / колаж фото УНІАН

Легендарна українська актриса Ада Роговцева в деталях розповіла приголомшливу історію-про те, як їй довелося працювати в бомбосховищі під обстрілами над передачею про легендарного філософа і письменника Григорія Сковороди. Артистка записала спеціальний відеоролик з цього приводу і виклала його в Instagram.

"Привітайте мене. Я сьогодні працювала в бомбосховищі. Писали передачу про Сковороду. Люди, працівники Українського радіо, працюють там цілодобово. І часто з бомбосховища. Я щаслива, що я працювала над таким матеріалом і з такими людьми. Ми переможемо. І в холоді, і в голоді. І в бомбосховищах", — заявила Роговцева.

Наприкінці свого звернення легендарна артистка наголосила - Україна неодмінно переможе свого ворога, Росію.

Нагадаємо, раніше легендарна українська актриса, Ольга Сумська, розповіла, чому відмовляється виправдовуватися за мовчунку-дочку, Антоніну Паперну. Та твердо вирішила залишитися в країні-агресорі. Сама Сумська каже, що втомилася бути жертвою хейта за те, в чому сама не винна.

І поки її мама страждає від нападок, сама Паперна спокійно живе колишнім життям з чоловіком - Володимиром Ягличем. Наприклад недавно вона відвідала з ним червону доріжку Московської кінопрем'єри.

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