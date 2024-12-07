"З нього нічого не вийде": у Росії опустили популярного коміка-путініста

Михайлу Галустяну варто було б повчитися у метрів комедійного жанру.

https://glavred.net/starnews/iz-nego-nichego-ne-vyydet-v-rossii-opustili-populyarnogo-komika-putinista-10620560.html Посилання скопійоване

Путініста Галустяна принизили в Росії / Колаж Главред, фото Instagram/m_galustyan

Що сказав актор:

Галустян не дотягує до високого рівня

З нього нічого не вийде

Російський гуморист-пенсіонер Геннадій Хазанов занепокоївся ситуацією, яка трапилася в терористичній державі з гумором.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у нещодавньому інтерв'ю артист відверто поділився своєю думкою про сучасних гумористів, заявивши, що гідних представників цього напряму майже не залишилося.

відео дня

При цьому Хазанов зізнається, що є кілька коміків, які все ж здатні викликати в нього посмішку. Однак, за його словами, навіть у минулому артиста було важко розсмішити - наприклад, плоскі жарти завзятого путініста й українофоба Задорнова не приносили йому задоволення.

Він також висловився щодо російського коміка вірменського походження Михайла Галустяна. Він зазначає, що комік не зміг зустріти тих режисерів, які могли б допомогти йому розкрити свій потенціал.

Зокрема, він шкодує, що Галустян не зіткнувся з такими метрами вітчизняного кіно і театру, як Леонід Гайдай або Ельдар Рязанов. Саме їхній досвід і професіоналізм могли б зіграти ключову роль у формуванні кар'єри талановитого гумориста.

"Мішу Галустяна шкода. Але ніколи нічого з нього не вийде. А він не винен у цьому. На його життєвому шляху не зустрівся ні Рязанов, ні Гайдай, ні Данелія, які могли б, упакувати цей алмаз, огранувати його", - висловився артист.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що російську прокуратуру і слідчий комітет просять скасувати концерт російського актора і гумориста Геннадія Хазанова в Москві. Такі заходи було вжито через те, що артист нібито виголосив "образливу промову про патріотизм і за дискредитацію окупаційних ЗС РФ".

Нагадаємо, ще 2022 року російський пропагандист Михайло Шахназаров, який поливає зірок брудом, висловився на адресу артистів Леоніда Ярмольника і Геннадія Хазанова, які поїхали до Латвії.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред