Потягнув 550 кілограмів: український стронгмен встановив новий світовий рекорд

Під час турніру, де перемогу здобув Олексій Новіков, призове місце посів ще один український стронгмен.

https://glavred.net/sport/potyanul-550-kilogrammov-ukrainskiy-strongmen-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord-10648202.html Посилання скопійоване

Новіков відсвяткував перемогу з українським прапором / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Олексій Новіков встановив світовий рекорд у становій тязі

Стронгмен прокоментував свою перемогу на турнірі в Іспанії

29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.

Українському спортсмену вдалося потягнути 550 кілограмів у 18-дюймовій становій тязі. Про це Олексій Новіков розповів у своєму Instagram, опублікувавши відео зі змагань.

відео дня

"Рекорд встановлено. Дякую всім, хто допомагав, хто вболівав, всім дякую, це було круто, я отримав багато емоцій і радий був розділити з всіма вами. Дякую за привітання, дуже приємно, всі хто вірили та підтримували на всьому шляху також дякую. Що ще можу сказати, вітаю всіх нас із подією в спорті – новий рекорд світу для фанів спорту", - написав він.

Дивіться відео встановлення рекорду Олексієм Новіковим:

На відео видно, що після встановлення рекорду спортсмен підняв над головою синьо-жовтий прапор. Таким чином Новіков відсвяткував свою перемогу у турнірі.

Зауважимо, що у змаганнях також брав участь інший український спортсмен Валерій Газаєв. Йому вдалося взяти третє місце.

Перемоги українських спортсменів - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся реванш між об'єднаним чемпіоном хевівейту (понад 90,7 кг) українцем Олександром Усиком та екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі, в якому перемогу здобув український боксер.

Згодом стало відомо, що українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring.

Раніше також українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у рамках 1/8 Australian Open над російською суперницею, що виступала під нейтральним прапором, Веронікою Кудерметовою.

Читайте також:

Хто такий Олексій Новіков? Олексій Новіков - український спортсмен та силач, Найсильніша людина світу 2020 року та Найсильніша людина Європи 2022 року, володар чотирьох титулів Найсильніша людина України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред