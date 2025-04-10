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Обматюкав чемпіона: голова федерації РФ влаштував гучний скандал на ЧЄ

Руслан Іваненко
10 квітня 2025, 17:51
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Валієв став чемпіоном, а Маміашвілі влаштував гучний скандал.
Скандал, награждение
Обматюкав під час нагороди / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко про головне:

  • Реакція тренера Гозюмова на неповагу до спортсмена
  • Маміашвілі використав матюки та звинуватив Валієва у зраді

Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі став учасником скандалу на чемпіонаті Європи, який проходить у Братиславі. Під час церемонії нагородження він образив і назвав зрадником осетина Чермена Валієва, який виступає за Албанію. Інцидент зафіксували на відео, і цей момент викликав обурення серед присутніх. Про це повідомляє Telegram-канал Вільна боротьба.

відео дня

"Михайло Маміашвілі, використовуючи матюки, звинуватив Чермена Валієва у зраді. Зрозумілу реакцію на це продемонстрував Хетаг Гозюмов (головний тренер азербайджанської збірної), який обурився такою неповагою до спортсмена", — повідомив тренер Валієва, Кахабер Дзукаев.

Чермен Валієв став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 74 кг, здолавши росіянина Заурбека Сідакова у фіналі. Сутичка за золото між двома осетинами була напруженою і закінчилася перемогою Валієва з рахунком 4:2 після шести хвилин боротьби.

Вчинок Маміашвілі, що включає нецензурну лексику і необґрунтовані звинувачення, не лише принизив гідність спортсмена, але й поставив під сумнів репутацію всього російського спорту. "Як можна не турбуватися про репутацію держави, представником якої ти є? Чи не це є справжньою зрадою?" — зазначив експерт.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу з боротьби, який проходить у Братиславі, відмовили в участі шестиразовому чемпіону світу і дворазовому олімпійському переможцю Абдулрашіду Садулаєву.

Інші новини спорту

Як раніше повідомляв Главред, один із лідерів київського "Динамо" Андрій Ярмоленко опинився в епіцентрі неоднозначної ситуації під час матчу Кубка України проти "Руху". Після фінального свистка досвідчений 35-річний футболіст зробив зауваження юному вболівальнику, який звернувся до нього кличкою "Ярмола".

Як раніше повідомляв Главред, українська спортсменка Ярослава Магучіх виступила на чемпіонаті світу у приміщенні, де здобула бронзову медаль.

Крім того, 29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.

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