Коротко про головне:
- Реакція тренера Гозюмова на неповагу до спортсмена
- Маміашвілі використав матюки та звинуватив Валієва у зраді
Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі став учасником скандалу на чемпіонаті Європи, який проходить у Братиславі. Під час церемонії нагородження він образив і назвав зрадником осетина Чермена Валієва, який виступає за Албанію. Інцидент зафіксували на відео, і цей момент викликав обурення серед присутніх. Про це повідомляє Telegram-канал Вільна боротьба.
"Михайло Маміашвілі, використовуючи матюки, звинуватив Чермена Валієва у зраді. Зрозумілу реакцію на це продемонстрував Хетаг Гозюмов (головний тренер азербайджанської збірної), який обурився такою неповагою до спортсмена", — повідомив тренер Валієва, Кахабер Дзукаев.
Чермен Валієв став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 74 кг, здолавши росіянина Заурбека Сідакова у фіналі. Сутичка за золото між двома осетинами була напруженою і закінчилася перемогою Валієва з рахунком 4:2 після шести хвилин боротьби.
Вчинок Маміашвілі, що включає нецензурну лексику і необґрунтовані звинувачення, не лише принизив гідність спортсмена, але й поставив під сумнів репутацію всього російського спорту. "Як можна не турбуватися про репутацію держави, представником якої ти є? Чи не це є справжньою зрадою?" — зазначив експерт.
Зазначимо, що на чемпіонаті світу з боротьби, який проходить у Братиславі, відмовили в участі шестиразовому чемпіону світу і дворазовому олімпійському переможцю Абдулрашіду Садулаєву.
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