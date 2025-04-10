Обматюкав чемпіона: голова федерації РФ влаштував гучний скандал на ЧЄ

Валієв став чемпіоном, а Маміашвілі влаштував гучний скандал.

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Обматюкав під час нагороди / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Реакція тренера Гозюмова на неповагу до спортсмена

Маміашвілі використав матюки та звинуватив Валієва у зраді

Президент Федерації спортивної боротьби Росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі став учасником скандалу на чемпіонаті Європи, який проходить у Братиславі. Під час церемонії нагородження він образив і назвав зрадником осетина Чермена Валієва, який виступає за Албанію. Інцидент зафіксували на відео, і цей момент викликав обурення серед присутніх. Про це повідомляє Telegram-канал Вільна боротьба.

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"Михайло Маміашвілі, використовуючи матюки, звинуватив Чермена Валієва у зраді. Зрозумілу реакцію на це продемонстрував Хетаг Гозюмов (головний тренер азербайджанської збірної), який обурився такою неповагою до спортсмена", — повідомив тренер Валієва, Кахабер Дзукаев.

Чермен Валієв став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 74 кг, здолавши росіянина Заурбека Сідакова у фіналі. Сутичка за золото між двома осетинами була напруженою і закінчилася перемогою Валієва з рахунком 4:2 після шести хвилин боротьби.

Вчинок Маміашвілі, що включає нецензурну лексику і необґрунтовані звинувачення, не лише принизив гідність спортсмена, але й поставив під сумнів репутацію всього російського спорту. "Як можна не турбуватися про репутацію держави, представником якої ти є? Чи не це є справжньою зрадою?" — зазначив експерт.

Зазначимо, що на чемпіонаті світу з боротьби, який проходить у Братиславі, відмовили в участі шестиразовому чемпіону світу і дворазовому олімпійському переможцю Абдулрашіду Садулаєву.

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