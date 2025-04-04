Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій

Коротко про подію:
- Дюбуа заявив, що бій з Усиком відбудеться в липні на Уемблі
- Усик може втратити титул через обов’язковий захист за версією WBO
Чемпіон світу в суперважкій вазі Деніел Дюбуа заявив, що його бій за статус абсолютного чемпіона проти Олександра Усика запланований на липень і має відбутися на знаменитому стадіоні Уемблі. Про це він повідомив в інтерв’ю впливовому виданню Ring Magazine.
"Однозначно в липні, великий бій у липні проти Усика. Ось чого я хочу", – сказав британський боксер.відео дня
Дюбуа (22–2, 21 КО) востаннє виходив у ринг у вересні минулого року, коли нокаутував Ентоні Джошуа. Повернення було заплановане на лютий у бою з Джозефом Паркером у рамках захисту титулу IBF, але боксер змушений був відмовитися від поєдинку через вірусне захворювання. Пізніше у нього також виявили проблеми з залозами, що вимагали додаткового лікування та реабілітації.
Зараз Дюбуа запевняє, що готовий знову вийти на ринг і зустрітися з Олександром Усиком (23–0, 14 КО), який володіє титулами WBC, WBA, WBO. Цей поєдинок може стати історичним, об’єднавши всі пояси у надважкій вазі.
Втім, ситуація залишається складною. Усик отримав припис від WBO щодо обов’язкового захисту титулу, тоді як IBF несподівано запропонувала Дюбуа альтернативного суперника.
Нагадаємо, в серпні 2023 року ці боксери вже зустрічалися в ринзі. Тоді Усик здобув перемогу, зупинивши Дюбуа в дев’ятому раунді. Бій супроводжувався суперечками — у п’ятому раунді Дюбуа наніс удар, який влучив на рівні пояса, але рефері Луїс Пабон визнав його забороненим.
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Як раніше повідомляв Главред, 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся реванш між об'єднаним чемпіоном хевівейта українцем Олександром Усиком і екс-гегемоном дивізіону британцем Тайсоном Ф'юрі.
Крім того, 29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.
Нагадаємо, що у 2021 році українська тенісистка потрапила до чвертьфіналу US Open, обігравши екс-першу ракетку світу Симону Халеп в 1/8 фіналу турніру "Великого шолома".
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Хто такий Олександр Усик?
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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