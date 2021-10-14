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У Сенаті Франції заявили, що Зеленський блокує виконання угоди "Нормандії"

14 октября 2021, 16:17

Через те, що Україна досі не прийняла відповідного закону, у Франції вважають, що президент Володимир Зеленський блокує цей процес.

Нормандський формат
У Франції вважають, що нормандський формат "застряг" через Україну / УНІАН

Напередодні під час дебатів у Сенаті Франції сенатор Наталі Гуле зробила несподівану заяву проти української влади.

Вона сказала, що українська влада блокує виконання угоди "Нормандського формату". Про це пише Telegram-канал "Політика країни" з прикріпленим відео даної заяви.

"Мир може бути забезпечений тільки шляхом виконання домовленостей, досягнутих, зокрема, щодо Донбасу. Що стосується виконання Україною угод "Нормандського формату" і прийняття формули Штайнмаєра, українська влада, тобто президент, блокує процес, оскільки відповідний закон не прийнятий", - заявила Гуле.

Крім того, вона запитала у Державного секретаря з європейських справ при міністрі Європи та закордонних справ Клемана Бона, які дії в цій ситуації має намір зробити Франція.

У свою чергу, Клеман Бон висловився також несподівано. Він заявив, що обидві сторони - і Україна, і Росія не виконують всі необхідні кроки. При цьому, Україна, на його думку, повинна демонструвати куди більший прогрес щодо виконання Мінських угод, ніж робить це зараз.

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Переговори в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня по відеозв'язку провів переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери країн домовилися активізувати дискусію щодо Донбасу, а також консультації з приводу організації зустрічі нормандської четвірки.

Пізніше пройшли телефонні переговори Меркель і Макрона з російським президентом Володимиром Путіним. Глава РФ звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод і паризьких домовленостей. Однак у Кремлі заявили про готовність посилити консультації в рамках "Нормандії", а також обговорювати умови можливої організації саміту лідерів нормандського формату.

Президент Зеленський уточнив, що нормандський формат залишається єдиним майданчиком, в рамках якого можна домовитися про врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Він сподівається на конструктивну зустріч нормандської четвірки вже найближчим часом.

viber
Франция нормандська четвірка нормандський формат Нормандия нормандські переговори
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