"Нас не цікавить Росія": у Зеленського спростували фейки про підготовку удару по РФ

Андрій Єрмак / Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що озброєння Україні необхідно для звільнення своїх земель, а не для атаки на РФ.

"Україні необхідна зброя для звільнення українських територій, які тимчасово окупувала Росія. Ми не воюємо на території РФ, нас цікавить наш суверенітет і територіальна цілісність...", - написав у Telegram.

Глава ОП звернув увагу на те, що Росія намагається використовувати пропагандистські тези, що із західною зброєю Україна атакуватиме російські міста.

"Але нас не цікавить Росія, ми повертаємо своє. Це добре розуміють наші союзники", - зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що для звільнення української землі і людей необхідна ствольна артилерія, MLRS, системи ППО для захисту неба, танки, авіація.

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Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував питання передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню.

За словами американського лідера, США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні вражати територію Росії.

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