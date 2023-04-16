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"Сумнівалися, що повернемося додому": Резніков розповів про перемовини з Росією в Білорусі

Андрій Ганчук
16 квітня 2023, 14:13 оновлено 16 квітня, 14:13
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Потиснути руку ворогу - це було жахливо, зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, який брав участь у перемовинах Києва та Москви навесні 2022 року
Резніков, переговори
Це було жахливо - потиснути руку ворогові, - Резніков / Колаж УНІАН, Twitter М. Подоляка

Тиснути руку ворогам під час перемовин України з представниками країни-агресора Росія це було жахливо. На перших трьох зустрічах українські делегати відчували небезпеку і сумнівалися в тому, що їм вдасться повернутися додому. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю іспанському виданню Larazon міністр розповів про те, що рішення взяти участь у перемовинах між Києвом і Москвою далося йому важко.

"Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він попросив мене, тому що я відчував глибоку ненависть (до росіян). І, як перемовник, я знаю, що це емоція, яка не приносить користі. Це було жахливо - потиснути руку ворогові", - пояснив ситуацію Резніков.

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За його словами, під час перемовин в Білорусі українські перемовники не відчували себе в безпеці і сумнівалися в тому, чи вдасться їм повернутися в Україну.

"Було чотири зустрічі, три в Білорусі і одна в Туреччині. Скажу вам, що в перших трьох ми зовсім не відчували себе в безпеці і навіть сумнівалися, що повернемося додому", - підкреслив Олексій Резніков.

Перемовини України та Росії

Після повномасштабного нападу країни-окупанта Росії, який стався 24 лютого 2022 року, Київ і Москва в період від кінця лютого до кінця березня вели перемовини щодо завершення розв'язаної РФ війни проти України.

У квітні ЗСУ завдали низку болючих ударів по окупантах - вигнали ворога з Київської області та потопили крейсер "Москва". Після визволення Київщини стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах. Перемовини були припинені.

Україна готова вести перемовини з окупантом Росією тільки з позиції сили і в разі капітуляції Москви.

Постійна представниця президента України на півострові Таміла Ташева допустила перемовини з агресором Росією після того, як ЗСУ підійдуть до Криму. За її словами, мова йде про ультиматум окупантам, які повинні будуть вийти з півострова.

Журналісти The Washington Post написали про те, що війна Росії проти України, ймовірно, триватиме до 2024 року. З посиланням на "один зі злитих до Мережі документів Пентагону" вони повідомили, що навіть якщо ЗСУ завдадуть серйозного удару по російським окупантам, це не призведе до перемовин.

Дивіться відео ТСН - хто намагався стати посередником у перемовинах Києва та Москви

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Олексій Резніков війна Росії та України мирні переговори з Росією
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