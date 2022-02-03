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Служба в ЗСУ для чоловіків і жінок на 3,5 місяці замість строкової служби: названо план Зеленського

3 лютого 2022, 14:26

Україна протягом чотирьох років переходитиме на формування професійних збройних сил, сказав Олексій Резніков.

ВСУ, військові
В Україні збираються зробити військову службу в ЗСУ цікавою і престижною / Фото Reuters

Сьогодні структура Збройних сил України складається з трьох категорій військовослужбовців - строковики, контрактники і громадяни, які служать більше 10 років. Указ Зеленського спрямовано на побудову професійної армії протягом 4 років. Йде робота над законопроектами, включаючи альтернативну службу для хлопців і дівчат терміном на 3-3,5 місяці, після якої вони не потраплятимуть на строкову службу. У 2024 році планується повна відмова від такої служби. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що держава повинна працювати над тим, щоб служба в українській армії була цікавою і перспективною. Для цього потрібно проводити реформи.

Як зараз комплектуються ЗСУ

За словами Рєзнікова, до структури армії України наразі включені три категорії громадян:

  • Військовослужбовці строкової служби. Це особи, які служать в рамках призову близько 1,5 років. Зараз їх близько 10% від усієї чисельності Збройних сил, яка становить 261 тисячу осіб.
  • Контрактники. Хлопці та дівчата підписують контракти на термін від 8 місяців до 3 років
  • Особи, які перебувають на службі в ЗСУ більше 10 років.

Україна протягом 4 років збирається перейти на контрактну армію

Міністр оборони сказав, що держава має намір за чотири роки сформувати повністю професійну армію. Служба в ЗСУ повинна стати престижною.

"Ідея указу Зеленського полягає у тому, що протягом 4 років у спокійному плановому режимі ми повинні перейти до формування професійної армії. Це надасть нам можливість відмовитися від термінового призову, від короткострокових контрактів і зробити службу в ЗСУ привабливою, цікавою професією", - зазначив Резніков

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Служба в ЗСУ для жінок та чоловіків на 3-3,5 місяці

Глава Міноборони розповів про те, що у військовому відомстві вже працюють над проектами законів, що передбачають замість строкової служби військову підготовку строком на 3-3,5 місяці. Після цього їх вже не підлягатимуть строковій службі.

"Починаючи з того, щоб розпочати альтернативну строковій службі систему підготовки юнаків та дівчати на 3-3,5 місяці. Після підготовки вони не потраплятимуть на терміновий призов", - додав Резніков.

У 2024 році ЗСУ можуть повністю перейти на контракт

Міністр оборони уточнив, що вже з 2024 року держава може повністю відмовитися від призову на строкову службу. Потрібно забезпечити реалізацію реформ для того, щоб служба в армії стала престижною.

"Служба в ЗСУ повинна бути цікавою, контракт повинен бути від 10 років, тоді є сенс інвестувати в підготовку, в житлову програму, грошове забезпечення", - підкреслив Олексій Резніков.

Плани щодо скасування призову на строкову військову службу в Україні

Президент України Володимир Зеленський 1 лютого під час свого виступу у Раді підписав указ, яким передбачається проведення реформи в структурі Збройних сил. Зокрема, чисельність ЗСУ протягом 3 років планують збільшити ще на 100 тисяч осіб. Президент доручив Кабміну розробити законопроект щодо скасування строкової служби з 1 січня 2024 року. Документ мають передати на розгляд Верховної Ради.

Міністр оборони Олексій Резніков пізніше пояснив, що строкову службу мають намір замінити інтенсивною військовою підготовкою на 3-4 місяці. За цей час громадяни зможуть навчитися базовим військовим навичкам. Необхідні зміни до законодавства вже готуються.

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