Росія нагнітатиме війну на Донбасі під виглядом "захисту громадян РФ" - Зеленський

Володимир Зеленський / УНІАН

Український президент Володимир Зеленський стверджує, що Російська Федерація може створити привід для ескалації "під виглядом захисту російських громадян" у зоні військового конфлікту на Донбасі. Саме таке Комюніке було опубліковано на офіційному інтернет-порталі керівника країни за підсумками його зустрічі з американськими сенаторами.

"Очільник держави звернув увагу на те, що Росія продовжує проводити активну кампанію з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях, прагнучи створити привід для ескалації під виглядом "захисту російських громадян"", − йдеться в тексті.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Кіровський районний суд (місто Ростов-на-Дону) опублікував на своєму сайті вирок, де серед іншого згадувалися " військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території "ДНР" і "ЛНР". На даний момент запис з сайту видалена.

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