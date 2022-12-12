РФ вистачить сили, щоб напакостити: Захід боїться передавати Україні техніку - експерт

Захід не хоче передавати Україні ракети великої дальності, бо побоюється відповіді Путіна.

РФ має сили для капостей / Колаж фото УНІАН, kremlin.ru

Санкції, які були введені проти Росії, а також війна, яку розв'язав диктатор Володимир Путін проти України, зробили країну економічно слабкою. Однак у РФ ще є сили для того, щоб пакостити світу. Кремль продовжує свій шантаж ядерною зброєю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Перша інтрига, яка залишається – чи може Росія в певний момент вдатися до застосування тактичної ядерної зброї. Це - ключове питання, яке зараз хвилює, перш за все, західних партнерів. Ті побоювання абсолютно обгрунтовані, тому що Путін допустив стільки стратегічних прорахунків, що будь-які наші аргументи на користь того, що Росії це принесе більше шкоди, ніж користі, просто розбиваються об недавній досвід", - сказав Мельник.

Захід не хоче передавати Україні ракети великої дальності та бронетанкову техніку, адже боїться відповіді Путіна. Там усвідомлюють, що Росія загрожує не тільки безпеці України, а й колективному Заходу.

Російський диктатор намагався шантажувати світ газом, голодом і "ядеркою".

"Спектр інструментів у Путіна досі досить широкий. Провалилися його спроби шантажувати Захід за допомогою газу, нафти. Так склалася ситуація, що осінь була тепла, але ця загроза була серйозною. Росія спробувала провокувати голод - відповідно, це загрожує дестабілізацією в цих регіонах. Це - удар по глобальній безпеці, що безперечно, вдарило б і по безпеці наших партнерів", - зазначив Мельник.

До того ж Кремль намагався використовувати спеціальні віруси для кібератак. Вони били, в основному, по іншим країнам, бізнесу, державним структурам.

"Росія досі має ці потужності в кіберпросторі - немає відповіді, або вона свідомо утримується, або вона вичерпала можливості. Не кажучи вже про критичні речі для Заходу, зокрема про те, що Росія здатна перерізати кабелі, які йдуть по дну океану, чим вона може зруйнувати глобальну мережу Інтернет. Росія слабка економічно, але досить потужна для того, щоб зробити капості", - додав експерт.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

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