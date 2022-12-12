glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

РФ вистачить сили, щоб напакостити: Захід боїться передавати Україні техніку - експерт

12 грудня 2022, 19:40
Захід не хоче передавати Україні ракети великої дальності, бо побоюється відповіді Путіна.
Олексій Мельник, Володимир Путін
РФ має сили для капостей / Колаж фото УНІАН, kremlin.ru

Санкції, які були введені проти Росії, а також війна, яку розв'язав диктатор Володимир Путін проти України, зробили країну економічно слабкою. Однак у РФ ще є сили для того, щоб пакостити світу. Кремль продовжує свій шантаж ядерною зброєю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки, координатор міжнародних проектів Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Перша інтрига, яка залишається – чи може Росія в певний момент вдатися до застосування тактичної ядерної зброї. Це - ключове питання, яке зараз хвилює, перш за все, західних партнерів. Ті побоювання абсолютно обгрунтовані, тому що Путін допустив стільки стратегічних прорахунків, що будь-які наші аргументи на користь того, що Росії це принесе більше шкоди, ніж користі, просто розбиваються об недавній досвід", - сказав Мельник.

Захід не хоче передавати Україні ракети великої дальності та бронетанкову техніку, адже боїться відповіді Путіна. Там усвідомлюють, що Росія загрожує не тільки безпеці України, а й колективному Заходу.

Російський диктатор намагався шантажувати світ газом, голодом і "ядеркою".

"Спектр інструментів у Путіна досі досить широкий. Провалилися його спроби шантажувати Захід за допомогою газу, нафти. Так склалася ситуація, що осінь була тепла, але ця загроза була серйозною. Росія спробувала провокувати голод - відповідно, це загрожує дестабілізацією в цих регіонах. Це - удар по глобальній безпеці, що безперечно, вдарило б і по безпеці наших партнерів", - зазначив Мельник.

До того ж Кремль намагався використовувати спеціальні віруси для кібератак. Вони били, в основному, по іншим країнам, бізнесу, державним структурам.

"Росія досі має ці потужності в кіберпросторі - немає відповіді, або вона свідомо утримується, або вона вичерпала можливості. Не кажучи вже про критичні речі для Заходу, зокрема про те, що Росія здатна перерізати кабелі, які йдуть по дну океану, чим вона може зруйнувати глобальну мережу Інтернет. Росія слабка економічно, але досить потужна для того, щоб зробити капості", - додав експерт.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії ядерна загроза
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:50

Дмитро Танкович. Лукашенко приїхав до Києва? Відеоблоги

19:50

"Не пийте алкоголь, дітки!": п'яна сестра Кейт Мосс зробила татуювання на обличчіВідео

19:45

"Це нонсенс": Жданов розповів, скільки російських генералів "відкобзонили" українські воїниВідео

19:40

День янгола за церковним календарем на грудень 2022: кого привітати з іменинами

19:40

РФ вистачить сили, щоб напакостити: Захід боїться передавати Україні техніку - експертВідео

Реклама
19:23

У нового кумира окупантів Суровікіна намічаються серйозні проблемиПогляд

19:10

У рік Кролика гроші потечуть рікою: всього 3 речі, які потрібно зробити за новорічним столом кожномуВідео

19:04

ЗСУ протягом зими вийдуть на кордони 1991 року: полковник назвав умовуВідео

18:36

Будуть "жести доброї волі": Світан розповів про масштабний відступ окупантівВідео

18:31

"Упродовж наступних тижнів будуть удари": генерал США зробив прогноз щодо звільнення КримуВідео

18:03

День апостола Андрія Первозванного - барвисті листівки та щирі вітання на 13 грудняФото

17:55

Військовий експерт назвав можливу дату нової ракетної атаки на УкраїнуВідео

17:45

Місячний календар на 2023: сприятливі і несприятливі дні року

17:41

Ключовою темою буде енергетика: Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 - CNNВідео

17:34

Прикмети на 13 грудня: які 5 речей не можна робити та що потрібно приготувати, щоб гроші залучитиВідео

17:06

Королева виставила свої пухкі коліна і заспівала на сільській дискотеціВідео

17:05

Загроза нових ракетних ударів: у розвідці розповіли, скільки РФ може "кошмарити" УкраїнуВідео

16:59

Приїхали вбивати українців: ЗСУ успішно "демілітаризували" окупантів-однокласниківВідео

16:45

Король Чарльз III і королева Камілла представили святкову листівку зі знаковим фото

16:36

РФ веде обстріли українськими ракетами: в Міноборони України пояснили ситуаціюВідео

Реклама
16:26

Заморозки не буде: війна закінчиться після деокупації України - ЗеленськийВідео

16:17

Залишилося на 5-7 пусків: експерт розповів, які ракети залишилися у РосіїВідео

16:05

Лопес і Аффлек розчулили фанатів романтичною прогулянкою по КаліфорніїВідео

15:59

РФ не буде сенсу бити крилатими ракетами по Україні: експерт назвав умовуВідео

15:49

Хвалитися більше нічим: Путін вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференціюВідео

15:34

Таролог спрогнозувала, що чекає Україну в 2023-му: чи стане видно кінець війни

15:32

Україну замете снігом і скує найсильніша ожеледь: синоптики дали новий прогнозВідео

15:30

Якщо Путін помре, війни не буде: Зеленський назвав умову завершення агресії РФВідео

15:27

Гороскоп на завтра 13 грудня 2022: Овнам – важливі рішення, а Терезам - відлюдництво

15:27

"Можуть виснажити українську ППО": експерт пояснив небезпеку застосування Росією дронівВідео

15:25

"Хоч би один аншлаг зібрала": Кіркоров напав на "путіністку" Шукшину

15:18

Три покоління Павліків: Віктор Павлік з сином відвідав рідну домівку і показав 82-річну маму

15:01

Автономне живлення в блекаут: в Україні запущена карта закладів з генераторамиВідео

14:53

Експерт пояснив, як удари по авіабазах ворогів допоможуть бійцям ЗСУ на фронті

14:44

З нагородою на той світ: ЗСУ ліквідували прапорщика-окупанта, нагородженого медаллю Суворова за війнуВідео

14:36

Король Чарльз III готує серйозний переполох для Меган Маркл та ГарріВідео

14:27

Новий законопроєкт про медіа не передбачає обов’язкової реєстрації для онлайн-ЗМІ - Кравчук

14:19

Офіційна заява ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" (Львівська тютюнова фабрика) актуально

14:18

Удар безпілотників по авіабазі в Рязані: знищено майора ВПС РосіїВідео

13:58

Закуска на Новий рік 2023, яка розлітається за 2 хвилини: найшвидший рецептВідео

Реклама
13:54

Перекидають техніку ближче до кордону з Україною: у Білорусі помітили активність військ РФВідео

13:47

"Ракети ще є": у ЗСУ попередили про загрозу нового масованого удару РФВідео

13:42

Заборонити не можна дозволити: чому собаки їдять траву

13:16

В Україні суттєвий дефіцит потужності, діють ліміти споживання електроенергії - УкренергоВідео

12:51

У Мелітополі підірвали базу зі співробітниками ФСБ: деталі потужного удару ЗСУВідео

12:50

Що подарувати мамі на Новий Рік-2023: 7 подарунків на рік Чорного Кролика, які вона оцінить

12:23

16 років потому: як зараз виглядає Олена Поліно зі Щасливих разом

12:22

Співачка Шер розповіла про трагедію у своїй родиніВідео

11:54

Тотальний блекаут в Україні - реальний сценарій, люди можуть переїхати в села - КулебаВідео

11:51

"РФ вже програла": у Зеленського пояснили, що чекає на Росію після фіаско у війніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти