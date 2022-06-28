УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Не Україна її почала": у Зеленського відреагували на ультиматум Кремля про закінчення війни

28 червня 2022, 18:30

В ОП дали гідну відповідь цинічним заявам з Кремля.

подоляк, Пєсков
У Зеленського відреагували на ультиматум Кремля про закінчення війни / скріншот

Росія дійсно може завершити війну в Україні в будь-який момент, якщо її керівництво раптом стане адекватним і припинить обстрілювати українські міста.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про можливість закінчення військових дій до кінця доби у своєму Twitter підкреслив, що не Україна почала цю війну.

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її"за наказом". Закінчити війну можуть в Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська і відмовитися від "ядерної пропаганди", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Україна може закінчити війну до кінця доби, якщо складе зброю і капітулює.

читайте такожПотужні вибухи і клуби диму: у Дніпрі ракети РФ потрапили в СТО - під завалами люди"Українська сторона може все припинити до кінця доби, потрібен наказ "націоналістичним" підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби. Решта - це вже роздуми глави Української держави", - відзначився цинічною заявою прес-секретар Путіна.

Читайте також:

війна в Україні Дмитро Пєсков Михайло Подоляк
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:37

Розенбаум зголосився заспівати для поранених українських військових, але тільки після російських

18:30

"Не Україна її почала": у Зеленського відреагували на ультиматум Кремля про закінчення війни

18:20

"Тиждень буде схожий на м'ясорубку": астролог назвала місто України, яке чекає ракетна небезпекаВідео

18:16

Зірка серіалу "Свати" відвідав поранених окупантів у шпиталіВідео

18:02

Гороскоп на завтра, 29 червня 2022: Близнюкам - гроші, Козерогам - цікава пропозиція

Реклама
17:54

"Коли на Лондон?": Гіркін висміяв наполеонівські плани окупантів в УкраїніВідео

17:40

Потужні вибухи та клуби диму: у Дніпрі ракети РФ потрапили у СТО - під завалами людиВідео

17:33

Український школяр заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду: футболіст відреагувавВідео

17:29

Шольц дав тривожний прогноз: мало шансів на швидке завершення війни в УкраїніВідео

17:13

Радіє вбивствам українців: Білик розповіла, як чоловік Повалій підтримує війну

16:52

Ракетна бійня в Кременчуці: в ОГПУ пригрозили жорсткими заходами за недбалістьФотоВідео

16:52

Російські хакери намагалися зламати український телемарафон: їх спіймали на гарячому

16:28

У ЗСУ пояснили, яка техніка здатна захистити Україну від ракетних ударів РФВідео

16:19

Є терактами: Стівен Кінг відреагував на обстріл ТЦ у Кременчуці

16:16

Різдво Іоанна Предтечі 2022: дата, традиції і заборони свята, сильна молитва святому

16:12

Яку зачіску можна зробити в спеку: 6 простих і швидких варіантів на кожен день

16:11

Ракетний удар по Кременчуку: з'явилося моторошне відео з камер спостереженняВідео

16:02

"Я - щаслива мама": Волочкова показала рідкісні фото з 16-річною донькою

16:00

Корольова думає, що вона Волочкова: співачка публікує дивні "балетні" відеоВідео

15:44

В Україну увірветься сильна злива і потужна гроза: синоптики назвали датиВідео

Реклама
15:42

Кадиров отримав черговий безглуздий орден "За заслуги перед стоматологією"

15:41

Як правильно збирати огірки: що категорично не можна робити, щоби не зіпсувати урожайВідео

15:23

Розпал бойових дій: Залужний назвав Міллі напрямки ударів РФВідео

15:15

Генерал оцінив ризик нової атаки РФ на ХарківВідео

15:11

"Війну можна закінчити за добу": у Кремлі озвучили Україні цинічні умови

15:05

Трагічно загинула зірка серіалу "Швидка допомога" Мері Мара

14:55

Люди практично не реагували на тривогу, постраждали цілі сім'ї - очевидець про трагедію в КременчуціВідео

14:48

Цілі у Вашингтоні, Лондоні та Берліні: Роскосмос погрожує Заходу перед самітом НАТОФотоВідео

14:45

Україна отримає ще десятки "Байрактарів": Резніков розповів про домовленості з компанією BaykarВідео

14:44

Як зварити буряк швидко за 10 хвилин: 3 супер рецепта для кожної господиніВідео

14:20

Прикмети на 29 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:03

Атака РФ на Кременчук: з'явилося відео влучання ракет у ТЦВідео

14:00

Гороскоп на липень-2022 для всіх: двом несусвітнім лузерам буде вкрай важко, а Діва – в ажуріВідео

13:57

"Повернемо Крим одразу": Данілов відповів на погрози Медведєва розв'язати Третю світовуВідео

13:55

"Пахне порушенням": у КРАІЛ прокоментували роботу неліцензійного сайту 1xBet в Україні

13:35

У Росії брешуть, що вдарили в Кременчуці по "складу боєприпасів", а не по ТЦ з мирними українцямиВідео

13:29

ЗСУ знищили російських диверсантів на Запоріжжі: у полон потрапив солдат-кримінальник з "ДНР"Відео

13:26

З днем народження подрузі - щирі вітання, красиві листівки і картинки близькій людині

13:24

Немовля у комі, 6-річна дівчинка загинула: наслідки обстрілів окупантами МиколаївщиниВідео

13:20

Тіла сильно обгоріли: більшість загиблих у Кременчуці не ідентифіковані - МонастирськийВідео

Реклама
13:17

Російський удар по Кременчуку: зросла кількість жертв у згорілому ТРЦВідео

13:11

Як позбутися від білого нальоту на агрусі та отримати щедрий урожай ягід

12:39

В InformNapalm ідентифікували льотчиків РФ, які били ракетами по ТЦ в Кременчуці

12:34

У Херсоні окупанти викрали мера Ігоря КолихаєваВідео

12:15

"Це злочин": мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТРЦ не зачинявся під час повітряних тривогФотоВідео

11:56

Ракетний синдром, або Запас ракет гнилої імперії замалийПогляд

11:50

Наслідки ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці: в лікарні перебуває понад 20 людейВідео

11:26

По Кременчуку вдарили дві ракети РФ: друга влучила у підприємство, є постраждаліФотоВідео

11:02

ЗСУ "покришили" позиції окупантів у Перевальську: у них багато пораненихВідео

10:45

Як приготувати солодку наливку з полуниці: поради та рекомендації

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти