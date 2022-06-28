"Не Україна її почала": у Зеленського відреагували на ультиматум Кремля про закінчення війни

У Зеленського відреагували на ультиматум Кремля про закінчення війни / скріншот

Росія дійсно може завершити війну в Україні в будь-який момент, якщо її керівництво раптом стане адекватним і припинить обстрілювати українські міста.

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про можливість закінчення військових дій до кінця доби у своєму Twitter підкреслив, що не Україна почала цю війну.

"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її"за наказом". Закінчити війну можуть в Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська і відмовитися від "ядерної пропаганди", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Україна може закінчити війну до кінця доби, якщо складе зброю і капітулює.

читайте такожПотужні вибухи і клуби диму: у Дніпрі ракети РФ потрапили в СТО - під завалами люди"Українська сторона може все припинити до кінця доби, потрібен наказ "націоналістичним" підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби. Решта - це вже роздуми глави Української держави", - відзначився цинічною заявою прес-секретар Путіна.

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