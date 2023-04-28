Кожен день зволікання відтягує поразку РФ: Данілов закликав дати Україні бойову авіацію

Найстрашніші втрати для України як держави – загибель дітей, написав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у своєму Twitter-акаунті.

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Україні потрібна бойова авіація - Данілов / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Кожен день зволікання країнами-союзниками з ухваленням рішення про передачу Україні бойової авіації відтягує завершення війни і поразку країни-агресора Росії. Гинуть мирні люди, а загибель дітей – найстрашніші втрати для української держави. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своєму Twitter-акаунті він написав, що зволікання з боку союзників з постачанням бойової авіації Україні відтягують закінчення війни, поразку країни-окупанта Росії і призводять до загибелі мирних людей.

Чиновник акцентував увагу на тому, що загибель дітей – найстрашніші втрати для України.

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"Кожен день зволікання з прийняттям рішення про поставку Україні бойової сучасної авіації – це відтягування закінчення війни й поразки росії, загибель мирних людей, серед яких найстрашніші втрати для країни – її діти", - підкреслив Олексій Данилов.

Ракетний удар окупантів Росії по Умані

У ніч на 28 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Умані.

Одна з ворожих ракет потрапила в житловий будинок, в результаті чого був зруйнований під'їзд.

Загинули, щонайменше, 23 людини, серед них діти. На місці трагедії працюють рятувальники.

Постраждали щонайменше 18 людей. Дев'ять людей у лікарні.

Відомо про загибелі рок-музиканта, учасника групи Фокстрот Володимира Макаровського з Миколаєва. Рятувальники дістали чоловіка з-під завалів, але лікарям не вдалося його врятувати.

Війна Росії проти України: