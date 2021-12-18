Гогілашвілі заявив про емоційний тиск і розповів про наркобізнес в Україні

Олександр Гогилашвілі раніше боровся з наркобізнесом / Facebook а. Гогилашвілі

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвили поскаржився на "сильний емоційний тиск" на раніше займаній посаді. Також він розповів, що його неможливо "виплеснути".

Крім того, як пише Бабель, ексчиновник заявив, що в 2019 році на нього було скоєно замах і розстріляли авто.

"Зрозумійте, я не пончиками торгував на ринку. Це мільйони доларів. Я перейшов дорогу в цій країні такій кількості людей, які торгують наркотою донині", - розповів Гогілашвілі.

Також він згадав про погрози з боку РФ. Зокрема, за його словами, йдеться про організацію "Хімпром".

Ця організація, як зазначив Гогілашвілі, пов'язана з одним з найбільших наркокланів.

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"Влаштувався тут "Хімпром" - це громадяни Росії, які виробляють і торгують амфетаміном у величезних кількостях", - додав він.

Ексчиновник упевнений, що "якби в Україні вдалося затримати членів "Хімпрому", то можна було б перешкодити 60% трафіку амфетаміну в країні". Але, за його словами, зробити це непросто, так як "все переплетено, різні організації, різні люди кришували, отримували гроші".

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвили написав заяву про відставку. Чиновник, який став фігурантом скандалів з поліцейськими, заявив, що він визнає свою провину і вважає інцидент прикладом того, як не треба себе вести. Відставку Гогілашвілі підтвердив Кабінет Міністрів України.

Скандали за участю Олександра Гогилашвілі

У мережі 11 грудня опублікували відео скандальної ситуації, яка сталася на блокпості в Краматорську. Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив з поліцейськими через те, що його автомобіль зупинили і попросили показати документи.

Силовики намагалися пояснити Гогілашвілі, чому вони зупинили транспортний засіб і просили пред'явити документи. Чиновник у відповідь обурився тим, що його не впізнали, і запитав, Чи бачили його на фото. Розмова супроводжувалася жорсткою риторикою і нецензурною лексикою з боку Гогилашвілі.

Пізніше було опубліковано інше відео інциденту за участю Олександра Гогілашвили. Як стверджують журналісти, ситуація сталася 24 листопада в Києві. Патрульні поліцейські зупинили автомобіль заступника Міністра з метою перевірки документів, а чиновник почав їх ображати через те, що вони "не впізнали начальство".