"Його всі бояться": Зеленський висловився щодо держперевороту в Росії

Зеленський висловився про відсторонення Путіна від влади / скріншот YouTube

У Росії всередині провладної верхівки ніхто навіть й не збирається усувати російського президента Володимира Путіна від влади, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для нідерландського телеканалу NOS.

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами - принаймні, ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", - зазначив президент.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти намагаються відрізати українські підрозділи від основних сил на Бахмутському напрямку і створити "котел".

На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження українських підрозділів, наносять ракетні удари, перегрупують війська.

Крім того, українські військові вибивають російських диверсантів із готелю Мир на околицях Сєвєродонецька Луганської області.

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