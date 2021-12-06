УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Велика війна РФ та України - катастрофа для Москви і Європи: Резніков закликав Захід до контрудару

6 грудня 2021, 15:11

Головним планом Кремля залишається повна ліквідація України, сказав Олексій Резніков.

Резніков
В України і Заходу має бути спільна відповідь на військову загрозу Росії - Резніков / УНІАН

У планах РФ не тільки окупація територій України, а й повна ліквідація держави. Захід повинен не тільки говорити про серйозні загрози, пов'язані з можливим переходом російсько-українського конфлікту в нову фазу, а й виконувати відповідні дії. Треба запобігти загостренню конфронтації, яке стане катастрофою і для Росії, і для Європи. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю Арміяinform він розповів про те, що максимальною метою Кремля є знищення України як держави.

читайте такожУкраїна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценарію Москви"План-максимум Кремля зробити так, щоб України взагалі не було. Це не секрет", - зазначив Резніков.

Також він додав, що Захід повинен не тільки визнавати серйозну загрозу повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, а й працювати над діями у відповідь. Це питання неодноразово обговорюється з союзниками Києва.

"Єдине, що я підкреслюю під час зустрічей з іноземними партнерами — якщо ви визнаєте аномальну загрозу і прогнозуєте повномасштабне вторгнення, то якою буде наша спільна відповідь? Адже це логічно", - додав міністр.

Реклама

Крім того, глава Міноборони закликав не допустити ескалацію військового конфлікту Росії і України, щоб уникнути вкрай негативних наслідків для російської держави і Європи.

"Треба запобігти можливій ескалації, оскільки вона стане катастрофою і для самої Росії, і для Європи", - підкреслив Олексій Резніков.

Війська Росії біля кордонів України

Американські журналісти видань The Washington Post і Politico наприкінці жовтня опублікували статті, в яких йшлося про стягування військ Росії до кордонів України. В якості аргументації своїх відомостей вони оприлюднили супутникові фотознімки переміщення військ.

Український посол у Німеччині Андрій Мельник заявив про серйозну тривогу у Києві через інформацію щодо військ Росії неподалік кордонів. За його словами, українська держава побоюється повторення ситуації 2014 року, коли Москва окупувала Крим і Донбас.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков стверджував, що маневри російських військ біля кордонів України пов'язані з нібито "погрозами з боку НАТО". Через це в Кремлі вирішили закликати США провести перемовини на рівні глави держав – Путіна і Байдена.

Діалог Байдена і Путіна відбудеться 7 грудня. Під час перемовин господар Білого дому має намір заявити главі Кремля про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що Москва готова гарантувати безпеку Києву у тому випадку, якщо будуть реалізовані Мінські угоди.

Журналісти Reuters провели опитування серед низки експертів на Заході і у Росії, після чого засумнівалися у високій ймовірності запуску сценарію військового вторгнення в Україну. Вони вважають, що маневри російських військ пов'язані з демонстрацією світу "червоних ліній" Москви щодо української держави.

viber
новини Росії новини України Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «Велика війна РФ та України - катастрофа для Москви і Європи: Резніков закликав Захід до контрудару». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниЛюбовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміни Гола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тіломГола зірка Жіночого Кварталу загіпнотизувала шанувальників розкішним тілом Гороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиГороскоп на сьогодні 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образи В Україні вріжуть морози до -15°: де і коли чекати удару холодуВ Україні вріжуть морози до -15°: де і коли чекати удару холоду Як кава впливає на зір людини - відповідь вченихЯк кава впливає на зір людини - відповідь вчених
16:56

Ходить з пакетом для грошей: у Києві помітили пенсіонера, який просить оплатити йому "комуналку"

16:54

Стріляв у качку – потрапив у дитину: на Херсонщині мисливець підстрелив племінника

16:52

Вимагають 7 мільйонів гривень: у Харкові школи опинилися під ударом через масове мінуванняВідео

16:29

Прикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в бідуВідео

16:20

Плани Газпрому на транзит газу без України під ударом: ФРН ставить різку умову щодо запуску ПП-2Відео

Реклама
16:14

В Україні анонсували різку зміну тарифу на газ: кому пощастить платити меншеВідео

15:56

У Сінгапурі розробили новий вид ПЛР-тесту, який визначає "Омікрон"Відео

15:52

У ВООЗ пояснили особливості штаму Омікрон: чим відрізняється, запобіжні заходи

15:42

Лікар розповіла, чи можна одночасно заразитися грипом і "ковідом"Відео

15:37

Гороскоп на 2022 рік для Раків: грошова винагорода, поповнення в сімействі та найкращі дніВідео

15:30

Дочка Олі Полякової загриміла в лікарню

15:23

Київ і ще вісім областей виходять з "червоної" зониВідео

15:15

Зима скасовується: українців попередили про аномалію і дали прогноз до Нового рокуВідео

15:11

Велика війна РФ та України - катастрофа для Москви і Європи: Резніков закликав Захід до контрударуВідео

14:58

Злата Огневич без комплексів показала свою фігуру в найпікантніших позах і нарядахФото

14:57

Відомого футболіста Артема Мілевського жорстко затримали в центрі Києва: в СБУ зробили заявуВідео

14:34

Україна чекає поступок від РФ і знає про плани США: у ОП готують заяву щодо діалогу Байдена і ПутінаВідео

14:32

Зеленський вніс до Ради законопроект про економічний паспорт

14:32

Ягода по 1,5 тисячі за кілограм: українців шокували шаленими цінами

14:31

Повернення в Гоґвортс - вийшов перший тизер продовження історії про Гаррі ПоттераВідео

Реклама
14:23

Небувала удача і достаток: топ-3 знака, кому в рік Тигра надзвичайно пощастить в грошах

14:20

Комаровський розбив вщент міф про некорисність популярного продукту

14:11

В Анталії померла Українка: консульство шукає рідних дівчини

14:10

Кривава різанина зі стріляниною: у Кривому Розі влаштували смертельні розбірки

13:52

Україна, НАТО і "гарантії" для РФ - головні теми: Кремль оголосив план перемовин Путіна з БайденомВідео

13:45

В Україні рекордно впали ціни на паливоВідео

13:45

Смачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилинВідео

13:38

У Кривому Розі поїзд переїхав залізничника, який ремонтував колії

13:25

Трохи дикий, але дуже цікавий принт зебра повернувся в моду на зиму 2022ФотоВідео

13:17

Курс долара злетить: українцям пояснили, до чого готуватисяВідео

13:00

Гороскоп на завтра 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиВідео

12:59

В Україні хочуть взяти під контроль ціни на продуктиВідео

12:48

MARUV і не снилося: Анна Неплях в облягаючому латексному платті і панчохах розбурхала шанувальників

12:46

Трагедія в Луцьку: наклала на себе руки мама померлої від отруєння каштанами дівчинки

12:34

Прихильниця Путіна запропонувала вигнати Туреччину з НАТО і зробила заяву щодо вторгнення РФ в УкраїнуВідео

12:29

"Минулорічної ціни уже не чекайте": наскільки подорожчає свинина перед Новим роком

12:17

У Тернополі завершили "Велике будівництво" найбільшої транспортної розв’язки Західної України

12:07

Ольга Фреймут засвітила гарячого красеня-брата

12:05

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Близнюкам - обман, Козерогам - неймовірні зміниВідео

11:46

Кількість заробітчан у Польщі злетіла: де і скільки заробляють українціВідео

Реклама
11:26

Антитютюнові активісти просять парламент розібратися з нелегальними сигаретами Duty Free на українському ринку

11:26

Завіє снігом і посиляться морози: Україну накриє сильна негодаВідео

11:16

В Україні знизилися темпи вакцинації: щеплень проти COVID-19 стало втричі меншеВідео

11:04

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняВідео

11:03

Схудла Зарицька показала соковиті вигини в мокрому купальнику

10:59

"Більш смертоносна": розробник вакцини AstraZeneca прогнозує нову небезпечну пандеміюВідео

10:23

Боржникам загрожує відключення послуг ЖКГ: українцям готують драконівські штрафиВідео

10:16

День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва

10:08

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошахВідео

09:56

Україна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценаріюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти