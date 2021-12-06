Велика війна РФ та України - катастрофа для Москви і Європи: Резніков закликав Захід до контрудару

В України і Заходу має бути спільна відповідь на військову загрозу Росії - Резніков / УНІАН

У планах РФ не тільки окупація територій України, а й повна ліквідація держави. Захід повинен не тільки говорити про серйозні загрози, пов'язані з можливим переходом російсько-українського конфлікту в нову фазу, а й виконувати відповідні дії. Треба запобігти загостренню конфронтації, яке стане катастрофою і для Росії, і для Європи. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У інтерв'ю Арміяinform він розповів про те, що максимальною метою Кремля є знищення України як держави.

читайте такожУкраїна в оточенні 175 тисяч військових РФ: у Міноборони оголосили про готовність Києва до сценарію Москви"План-максимум Кремля зробити так, щоб України взагалі не було. Це не секрет", - зазначив Резніков.

Також він додав, що Захід повинен не тільки визнавати серйозну загрозу повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, а й працювати над діями у відповідь. Це питання неодноразово обговорюється з союзниками Києва.

"Єдине, що я підкреслюю під час зустрічей з іноземними партнерами — якщо ви визнаєте аномальну загрозу і прогнозуєте повномасштабне вторгнення, то якою буде наша спільна відповідь? Адже це логічно", - додав міністр.

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Крім того, глава Міноборони закликав не допустити ескалацію військового конфлікту Росії і України, щоб уникнути вкрай негативних наслідків для російської держави і Європи.

"Треба запобігти можливій ескалації, оскільки вона стане катастрофою і для самої Росії, і для Європи", - підкреслив Олексій Резніков.

Війська Росії біля кордонів України

Американські журналісти видань The Washington Post і Politico наприкінці жовтня опублікували статті, в яких йшлося про стягування військ Росії до кордонів України. В якості аргументації своїх відомостей вони оприлюднили супутникові фотознімки переміщення військ.

Український посол у Німеччині Андрій Мельник заявив про серйозну тривогу у Києві через інформацію щодо військ Росії неподалік кордонів. За його словами, українська держава побоюється повторення ситуації 2014 року, коли Москва окупувала Крим і Донбас.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков стверджував, що маневри російських військ біля кордонів України пов'язані з нібито "погрозами з боку НАТО". Через це в Кремлі вирішили закликати США провести перемовини на рівні глави держав – Путіна і Байдена.

Діалог Байдена і Путіна відбудеться 7 грудня. Під час перемовин господар Білого дому має намір заявити главі Кремля про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков казав, що Москва готова гарантувати безпеку Києву у тому випадку, якщо будуть реалізовані Мінські угоди.

Журналісти Reuters провели опитування серед низки експертів на Заході і у Росії, після чого засумнівалися у високій ймовірності запуску сценарію військового вторгнення в Україну. Вони вважають, що маневри російських військ пов'язані з демонстрацією світу "червоних ліній" Москви щодо української держави.