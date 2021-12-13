Кабмін звільнив скандального заступника голови МВС Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі / Facebook А. Гогілашвілі

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про звільнення заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував розбірки з поліцейськими на блокпосту на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді.

Як відомо, раніше з вимогою про звільнення Гогілашвілі виступив президент Володимир Зеленський.

Скандал на блокпосту в зоні ООС

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Олександр Гогілашвілі влаштував скандал з поліцейськими на блокпості в Краматорську. Глава МВС вже ініціював перевірку інциденту.

Все сталося на в'їзді в Донецьку область. Авто Гогілашвілі зупинили і попросили показати документи, але заступник міністра МВС влаштував перепалку з поліцейськими.

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Нові розбірки Гогілашвілі з копами

Пізніше в мережі опублікували нове відео, на якому відображено, як заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі ображає патрульних поліцейських.

Коли авто з чиновником зупинили патрульні поліцейські, щоб перевірити документи, це розлютило Гогілашвілі і він почав ображати правоохоронців.

Скандальний представник МВС грубо спілкувався з патрульними, ображав їх і питав, чому вони "не впізнали начальство".

"Ти що, тупий? Ти що, оху * вший, чи що?! Що з тобою, тебе що, припудрило?",- вигукував Гогілашвілі на адресу патрульних поліцейських.

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