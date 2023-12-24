З уламком російського снаряду в серці: 3-річна дівчинка дивом вижила після обстрілу РФ

Снаряд розірвався у кількох метрах від дівчинки, її собою прикрила бабуся.

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Попри усе дівчинка вижила / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, ua.depositphoto.com, скріншот

Уламок російської міни влучив у серце трирічної мешканки Херсона Мії Трішкіної - дівчинка дивом вижила. Про це ідеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Мія жила з родиною у Херсоні, разом з мамою, бабусею і дідусем дитина застала окупацію і щодня бачила російських військових.

"Вона їх бачила і казала: "Добрий ранок, ми з України". А вони з автоматами стояли...", - поділилась бабуся дівчинки. відео дня

Задля безпеки Мія з мамою на кілька місяців виїжджали за кордон. До рідного міста маленька повернулась вже після його визволення українськими військами і навіть звикла до звуків обстрілів. Але один день змінив усе в житті дівчинки.

Складне поранення в серце Мія отримала біля власного дому - тоді росіяни вкотре відкрили вогонь по житлових будинках з "Градів".

За словами бабусі дівчинки, того дня вранці було спокійно. Жінка взяла внучку з собою до магазину.

"Купили цукерки, йдемо додому. Розмовляла зі мною, по калюжах стрибала. Буквально секунда від вильоту - я навіть не встигла отямитися", - згадує бабуся Мії.

Снаряд розірвався у кількох метрах від Мії та її бабусі Наталії. Жінка зізналась, що сама не зрозуміла, як врятувала дитя.

"Воно летіло... Я ось просто взялась за голову і впала на неї зверху", - пояснила Наталія.

Кілька дрібних осколків таки поцілили в дівчинку. Найнебезпечніший зупинився у кількох міліметрах від аорти. З такою раною Мію доправили до столичного Інституту серця.

За словами лікарів, навіть маленький уламок міг призвести до смертельної кровотечі у дитячому серці. Але, на щастя, уламок потрапив до м'язку - за 5 міліметрів до аорти. При цьому був великий ризик "міграції" частинки снаряду через постійне скорочення серця. Діставали уламок за допомогою спеціального магніту.

Обстріли Херсона

Раніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на окупованій частині Херсонщини в одній із громад російські загарбники на очах рідних вбили дитину.

Нагадаємо, що росіяни масово атакують Херсонщину "Шахедами" нового зразка. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста.

Зокрема, російські окупанти 23 грудня завдали масованого удару по місту. Внаслідок атаки у місті виникло кілька пожеж - палали газові мережі та лікарня

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