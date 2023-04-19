Виріс зайвий орган: у 9-річного школяра знайшли рідкісне захворювання

Школяреві вдалося поставити діагноз після того, як він поскаржився на болі в животі.

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У 9-річного хлопчика виявили рідкісну хворобу / liverpoolecho.co.uk

Дев'ятирічний Альфі Хутон з Ліверпуля почав погано себе почувати на початку грудня 2022 року, йому поставили діагноз "водяна інфекція", але причина виявилася більш дивною, ніж могли припустити його батьки.

Хлопчик дізнався свій діагноз тільки після проходження додаткових обстежень, здачі аналізів крові та ультразвукового сканування, пише Liverpool Echo.

У Альфі виявили дуплексну нирку - подвійну нирку з одного боку. Було встановлено, що хлопчик втратив 72% функції однієї нирки.

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"У довгостроковій перспективі він залишиться постійним відвідувачем Alder Hey (лікарні - ред.), принаймні, до початку дорослого життя. На даний момент його нирки в нормі. Зараз він може жити нормальним життям", - розповів батько хлопчика.

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