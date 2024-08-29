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Володарка найширшого язика в світі: як виглядає жінка-рекордсменка

Даяна Швець
29 серпня 2024, 17:39
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Американку Бріттані Лакайо можна без сумнівів назвати рекордсменкою.
Рекордсменка язика
Жінка має найширший язик в світі / Колаж: Главред, Guinness World Records video on X

Американка Бріттані Лакайо зі штату Техас стала володаркою найширшого язика у світі серед жінок. В найширшому місці її язик сягає 7,90 сантиметра. Про це розповідається в матеріалі The Guardian.

Якщо вимірювати довжину від кінчика до середини зімкнутої верхньої губи, то її язик на 2,5 сантиметра ширший за довжину.

Що цікаво, раніше рекордсменкою протягом приблизно десяти років вважали Емілі Шленкер, з язиком завширшки 7,33 сантиметра. А батько Шленкер, Байрон, колись мав найширшу пляму на язиці серед чоловіків.

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Що відомо про Книгу рекордів Гіннеса

"Світові рекорди Гіннеса" (до 2000: "Книга рекордів Гіннеса") — довідник, який виходить щорічно та містить всесвітньо визнану колекцію світових рекордів, як людських досягнень, так і екстремальних фактів природи. Тепер "Книга рекордів Гіннеса" є виданням з найбільшим накладом із усіх книжок (за винятком Біблії), захищених копірайтом — факт, який відзначено записом у Книзі рекордів Гіннеса. 1 жовтня 2013 року загальний тираж екземплярів, проданих із 1955 року, склав більше 130 млн копій, повідомляє Вікіпедія.

Саме коли найкраща подруга Брітанні надіслала їй відео Емілі Шленкер, це надихнуло її виміряти власний язик.

Як розповідає Бріттані, вона завжди знала, що її язик винятковий з дитинства, тому що сім’я дражнила з цього приводу все життя.

Він ширший, ніж довший, що викликає нереальну реакцію, коли люди вперше його бачать, розказала Лакайо організації, яка відома тим, що підтримує базу даних із приблизно 40 000 світових рекордів.

Брітанні працює адвокаткою і її знайомі розповідають, що колись жінка так сильно комплексувала з приводу свого язика, що ніколи не показувала його своїм колегам. А тепер вважає цей факт навіть дуже кумедним.

Рекорд найширшого язика серед чоловіків становить 8,88 сантиметра і належить Брайану Томпсону (США).

До речі, новою найстарішою людиною у світі офіційно стала 116-річна жінка на ім'я Томіко Ітоока з Японії. Вона навіть піднімається на вершини гір без палиці - що відомо про нову найстарішу людину в світі, читайте в матеріалі Главреда.

Нещодавно хлопець встановив рекорд і не спав 12 днів. Він побив світовий рекорд Гіннеса, не спавши понад 264 години - про те, якою ціною він це зробив розповіла професійний лікар.

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