Чоловік заробляє на життя, псуючи чужі весілля: скільки коштує послуга

Чоловік запропонував неординарну послугу для наречених / unsplash.com

Іспанець на ім’я Ернесто знайшов нестандартний спосіб заробітку — він спеціалізується на зриві весіль, прикидаючись коханцем нареченого або нареченої та пропонуючи їм втекти разом. Його історія стала популярною після того, як відео з ним потрапило на TikTok каналу Antena 3, розповідає Oddity Central.

TikTok TikTok ("ТікТок") - сервіс для створення та перегляду коротких відео, що належить пекінській компанії "ByteDance". Запущена 2018 року міжнародна версія є провідною відеоплатформою для коротких відео в Китаї та стає дедалі популярнішою в інших країнах, ставши одним із найшвидшезростаючих і найзавантажуваніших застосунків, пише Вікіпедія.

Ернесто пояснив, що його послуга призначена для тих, хто сумнівається в своєму шлюбі і не знає, як відмовитися від весілля. За 500 євро він з’являється на весіллі, видаючи себе за "любов всього життя" нареченого або нареченої, аби скасувати церемонію.

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"Якщо у вас є сумніви, ви не хочете одружуватися або не знаєте, як сказати "ні", більше не хвилюйтеся, я скасую весілля для вас. Вам потрібно лише повідомити мені час, місце та дату, і я прийду на церемонію. Я скажу, що я кохання всього твого життя, і ми втечемо разом рука об руку", — говорить Ернесто у відео.

Ця ідея спочатку була жартом, але згодом Ернесто почав отримувати багато реальних запитів. Крім базової вартості послуги, він доволі хитрун, тому також бере додаткову оплату за кожен ляпас чи удар — кожен з них приносить йому ще 50 євро.

Ернесто чесно зізнається, що дещо махлює і під час таких інцидентів навіть намагається рухатися повільніше, щоб заробити більше. До смерті його ніхто не залупцює, а зайва копійка в кишеню впаде.

"Кожен ляпас коштує 50 євро. Я намагаюся бігти, але усвідомлюю, що щоразу, коли мене вдаряють, мені платять більше. Отже, якщо я можу йти повільніше, я йду повільніше. Ось як я заробляю гроші", – пояснив Ернесто.

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Цікаво, що його послуга стала дуже популярною, і він вже має замовлення аж до початку листопада.

До речі, цікавою також є історія про те, як дівчина вигнала сестру зі свого весілля через "неправильну сукню". Сестру нареченої вигнали з весілля, тому що вона прийшла у фіолетовій сукні, хоча наречена наперед просила гостей дотримуватися "жовтого дрескоду".

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