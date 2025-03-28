Хитрий тест на IQ: знайдіть пінгвіна на зображенні жирафа за 5 секунд

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

https://glavred.net/life/hitraya-proverka-iq-naydite-v-izobrazhenii-zhirafa-pingvina-za-5-sekund-10651112.html Посилання скопійоване

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній оптичній ілюзії вам потрібно знайти пінгвіна за 5 секунд.

Ви готові перевірити свою уважність? Давайте почнемо!

відео дня

На картинці перед вами зображена голова жирафа. Але голова жирафа - не єдине, що є на картинці. Чи зможете ви помітити на цьому зображенні пінгвіна за 5 секунд?

Ваш час починається просто зараз!

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Експерти припускають, що люди, які можуть розв'язувати головоломки з оптичними ілюзіями, володіють прекрасними навичками спостереження. Вони також вважають, що оптичні ілюзії актуалізують когнітивні здібності.

Хто з вас знайшов пінгвіна протягом 5 секунд?

Вітаємо тих, хто знайшов пінгвіна за відведений час.

Інші, хто не зміг знайти пінгвіна, можуть перевірити рішення, наведене нижче.

Пінгвіна можна побачити, перевернувши зображення догори дриґом.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред