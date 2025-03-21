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ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку: деталі

Анна Косик
21 березня 2025, 17:27
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Спроба штурму окупаційних військ закінчилася для них втратами.
Купянское направление, подбитая техника
Українські захисники не допустили втрат позицій / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скріни з відео

Що повідомили військові:

  • Окупанти здійснили спробу штурму українських позицій із застосуванням бронетехніки
  • ЗСУ зупинили ворога за допомогою дронів
  • Армія РФ втратила 5 одиниць бронетехніки

На Куп'янському напрямку окупаційна армія країни-агресорки Росії не припиняє спроб наступу на українські позиції. 20 березня ворог намагався атакувати ЗСУ за допомогою бронетехніки.

Про це повідомили сьогодні, 21 березня, в ОСУВ Хортиця у Telegram. Українські військові помітили рух техніки і ще на підходах зупинили ворога.

відео дня

"Бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з воїнами 43-ї окремої механізованої бригади зупинили ворожий накат ще на підходах", - йдеться у повідомленні.

Пілоти дронів влучними ударами відпрацювали по ворожій бронетехніці, позбавивши окупантів кількох бронемашин. В результаті наступ РФ було відбито без втрат українських позицій. Водночас противник залишився без 2 танків, 2 БМП та БТР.

"Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - додали в ОСУВ Хортиця.

ЗСУ відбили штурм ворога з бронетехнікою на Куп'янському напрямку: деталі
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Куп'янському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін заявив, що російські військові дуже близько підійшли до Куп'янська Харківської області.

Напередодні стало відомо, що на Куп'янському напрямку окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються повністю захопити лівий берег річки Оскіл, однак їхні плани руйнують українські військові.

Раніше також російські війська здійснили чергову спробу прориву оборони ЗСУ в районі Куп’янська, противник атакував укріплені позиції поблизу таких населених пунктів, проте всі атаки були відбиті.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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