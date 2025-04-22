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ЗСУ потужно контратакують на Бєлгородщині: експерт розповів про запеклі бої

Анна Косик
22 квітня 2025, 12:09
181
Україна розширює зону присутності Сил оборони на території ворога.
Белгородская область, ВСУ
Україна політично тисне на Росію за рахунок успіхів у Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Снєгирьов:

  • Окупанти визнають успіх ЗСУ в Бєлгородській області
  • ЗСУ відволікають оперативні резерви РФ
  • Українські військові ліквідували десятки російських операторів БпЛА на Курщині

Сили оборони України продовжують прикладати зусилля до розширення зони своєї присутності на території Бєлгородської області, що в країні-агресорці Росії. Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

В етері Еспресо він розповів, що ЗСУ мають тактичні успіхи на території ворога. Окупантам доводиться визнавати те, що в Бєлгородській області українські військові успішно контратакують їхні позиції в напрямках населених пунктів Попівка-Графіка та поблизу Демидівки, де тривають запеклі бої.

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"Основні цілі - це політичний тиск на Росію, а також відволікання оперативних резервів, зокрема з Курського напрямку, і блокування можливостей розширення лінії бойового зіткнення силами оперативно-тактичного угруповання "Бєлгород", що діє в інтересах країни-агресора на Сумському та Харківському напрямках", - пояснив експерт.

Снєгирьов також розповів, що у Курській області продовжуються важкі бої, однак вони дають позитивні результати. Наприклад, Силам оборони вдалося точково вдарити по місцях зосередження операторів БПЛА.

"У результаті було знищено 20 операторів. Це суттєвий удар по можливостях противника, особливо з огляду на те, що саме на цьому напрямку росіяни масово застосовують FPV-дрони на оптоволокні. Відповідно, це значно зменшить інтенсивність атак на позиції Сил оборони України з використанням таких засобів ураження", - додав він.

Як РФ використовує Бєлгородську область у війні з Україною
Як РФ використовує Бєлгородську область у війні з Україною / Інфографіка: Главред

Ситуація в Бєлгородській області - останні новини

Раніше Главред писав, що Сили оборони України зайшли на територію Бєлгородської області країни-агресорки Росії з метою створення там санітарної зони.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що тривали бої на північному заході Бєлгородської області. Однак війська РФ не змогли там просунутися. Натомість, за словами російських блогерів, ЗСУ здійснили контратаку під Поповкою і Демидівкою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що дії ЗСУ на території Бєлгородської області РФ є виправданими, оскільки не дозволяють росіянам зосередити сили в один "кулак" ані на Харківському, ані на Сумському напрямках. Наразі це спрацьовує — противник здійснює численні щоденні спроби, але несе втрати.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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ЗСУ російські війська війна Росії та України Білгородська область Операція в Курській області Фронт
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