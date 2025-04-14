На фронті почались потужні бронетанкові штурми: оглядач назвав напрямки

Окупанти дещо змінили тактику штурмових дій.

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Мотоциклетні загони РФ також активізувалися на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

Що сказав Пехньо:

На фронті почалася нова хвиля штурмів з бронетехнікою

Ворог все частіше йде у мотоциклетні атаки

На Куп'янському напрямку ЗСУ зупинили масивний штурм окупантів на танках

Армія країни-агресорки Росії розпочала нову хвилю штурмових дій із застосування бронетехніки та мотоциклів. Про це в етері Еспресо розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

За його словами, протягом останніх днів ворог знову вдався до спроб атакувати українську оборону не лише піхотою, але й бронетехнікою на різних ділянках фронту.

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"На Новопавлівському напрямку, де захищається 110-та бригада, в атаці окупанти задіяли до 20 одиниць бронетехніки, але перед цим пройшло приблизно 25 їхніх мотоциклістів, щоб створити підґрунтя для механізованих частин. Ці спроби загарбників були невдалими. Такі самі мотоциклетні атаки, які називають як "механізовані м'ясні загони", відбулися і на Сіверському напрямку", - розповів оглядач.

Те, чому противник використовує мотоцикли пояснюється розташуванням населених пунктів на лінії бойового зіткнення, до якої важко потрапити та з якої досить таки складно вибратися.

"Однак за ці вихідні росіяни продемонстрували не лише мотоциклетні атаки, а й були доволі масовані бронетанкові штурми. Одна з таких атак відбулася на напрямку до Курдюмівки, що розташована північніше Торецька, - без успіху для противника. Також на Куп'янському напрямку був зупинений масивний штурм ворога із застосуванням танків, які використовувалися в "режимі таксі". Один з танків Т-62 був переобладнаний на "десантне таксі", яке б мало довезти росіян до передових позицій, але в них це не вийшло", - додав Пехньо.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Харківській області українські захисники відбили штурм армії країни-агресора РФ. При цьому підрозділи Сил оборони знищили російських окупантів і спалили техніку ворога.

Напередодні також аналітики DeepState повідомляли, що війська окупаційної армії РФ після захоплення Тернів на Донеччині ще більше зосередили увагу на Ямполівці. Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.

Раніше стало відомо, що тактика, яка дає змогу армії країни-агресора РФ просуватися на фронті, поєднує роботу безпілотників, що виявляють цілі, та міць бомб і артилерії, що прокладають шлях піхоті для захоплення нових територій.

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Хто такий Василь Пехньо? Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.

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