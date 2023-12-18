Рівень життя буде падати: експерт назвав наслідки скасування допомоги Україні

За словами експерта, якщо Україна проведе повноцінну реіндустріалізацію, то відсутність фінансової допомоги від партнерів не вплине на рівень життя населення.

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Експерт назвав наслідки скасування допомоги Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Якщо не буде допомоги з боку західних союзників, то рівень життя в Україні буде падати. Водночас, курс гривні, ймовірно, буде фіксований до кінця війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Він (рівень життя - ред.) і так падає, тому що в країні війна: низка виробництв не працює, люди під'їдають свої заощадження. Йдуть витрати на армію, а не на все, що пов'язано з економікою", - вказує Тарас Загородній.

Втім за його словами, якщо створюватимуться робочі місця в переробній промисловості, ситуація буде кращою, тоді можливе хороше економічне зростання, і люди отримуватимуть зарплату, будуть робочі місця, наприклад, за рахунок оборонки

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"Знадобляться люди, щоб виробляти мільйон дронів на рік - це нові робочі місця, люди платитимуть податки, їм виплачуватимуть зарплати. Тоді у нас буде і зростання економіки. Уже, на щастя, є хоч боязкі спроби реіндустріалізації. І вони мають тривати через локалізацію виробництв. Ті ж аграрні холдинги мають зрозуміти, що з їхнім зерном у такій кількості ми в Європі нікому не потрібні. Якщо ці тенденції триватимуть, то життєвий рівень не сильно просяде", - робить висновок економічний експерт.

Він також робить висновок, що якщо реіндустріалізація не відбудеться в повному обсязі, то рівень життя продовжуватиме просідати.

"Якщо ми продовжуватимемо в тому самому дусі, що й зараз, тобто брати кредити і клянчити гроші, то життєвий рівень просідатиме, оскільки ресурсів буде все менше. Ресурсів менше - ціни зростатимуть", - додає аналітик.

Аналітик робить висновок, що курс гривні напряму залежатиме від того, яку політику щодо нього буде просувати Нацбанк.

"В офіційну інфляцію я особливо не вірю, але десь на 15%, думаю, вона зросте. А курс гривні залежатиме від того, як себе поводитиме Нацбанк: якщо він даватиме заробляти банкірам на коливанні курсу гривні, то буде просідання курсу, якщо ні, то, по-хорошому, курс має бути фіксованим до кінця війни", - резюмує політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Економічна допомога для України

Сенат США заблокував початок дебатів щодо законопроекту, спрямованого на надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Причиною цього стали вимоги республіканців включити в документ жорсткіші заходи з захисту південного кордону з Мексикою. За інформацією The Hill, сенатори з обох політичних партій досягли певного прогресу у переговорах і позитивно оцінюють їхній напрямок стосовно заходів проти нелегальної міграції через американський кордон. Проте законодавці мають різні погляди на терміни досягнення остаточної угоди.

Якщо США припинять фінансування для підтримки України в її війні проти Росії, це може суттєво підірвати здатність Києва до самозахисту. Про це заявив Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки Білого дому.

Угорщина у п'ятницю заблокувала угоду Європейського Союзу про виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. За інформацією Reuters, лідери ЄС вирішили відновити обговорення цього питання у січні.

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