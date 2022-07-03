Україні світить пів трильйона євро на відновлення: в ЄС готують амбітний план

Євросоюз покриє основну частину загальної фінансової допомоги, яка може перевищити 500 млрд євро.
На післявоєнну відбудову Україна може отримати понад 500 мільярдів євро від Європейського Союзу.
Такий план може бути розглянутий на донорській конференції в Лугано (Швейцарія), де Україна представить масштабний проект відновлення країни, пише Bloomberg.
Відзначається, що план складається з близько двох тисяч сторінок і містить широкий список проектів в області інфраструктури та безпеки, інвестицій в клімат і цифрову економіку, а також в диверсифікацію енергетичних ресурсів.
Джерела не виключили, що Євросоюз покриє основну частину загальної фінансової допомоги, яка може перевищити 500 млрд євро.
Крім того, Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування, які включає гранти і позики.
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Раніше повідомлялося про затвердження нового фінансового пакету допомоги для України в розмірі 9 мільярдів євро.
Нова програма макрофінансової допомоги від Брюсселя Києву складатиметься з 25-річних кредитів з пільговим періодом виплати на десять років.
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