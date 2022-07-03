Україні світить пів трильйона євро на відновлення: в ЄС готують амбітний план

В ЄС готують план для відновлення України / УНІАН

На післявоєнну відбудову Україна може отримати понад 500 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Такий план може бути розглянутий на донорській конференції в Лугано (Швейцарія), де Україна представить масштабний проект відновлення країни, пише Bloomberg.

Відзначається, що план складається з близько двох тисяч сторінок і містить широкий список проектів в області інфраструктури та безпеки, інвестицій в клімат і цифрову економіку, а також в диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Джерела не виключили, що Євросоюз покриє основну частину загальної фінансової допомоги, яка може перевищити 500 млрд євро.

Крім того, Єврокомісія вже вивчає варіанти фінансування, які включає гранти і позики.

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Раніше повідомлялося про затвердження нового фінансового пакету допомоги для України в розмірі 9 мільярдів євро.

Нова програма макрофінансової допомоги від Брюсселя Києву складатиметься з 25-річних кредитів з пільговим періодом виплати на десять років.

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