Експерт попередив українців, що зараз краще: купити чи продати євро

Передбачити динаміку курсу євро в короткостроковій перспективі складно.

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Євро укріпилося на міжнародному ринку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Монін:

Євро може знизитись у ціні

Курс євро в Україні може досягти 48 гривень

Українцям доцільніше продати євро

На світовому ринку різких стрибків курсу євро не очікується, але передбачити динаміку валюти на 100% неможливо. Про це в коментарі Новини.LIVE розповів економічний експерт Данило Монін.

За його словами, спекулятивні капіталовкладення через політику тарифів, зокрема адміністрації президента США Дональда Трампа, вже спричинили укріплення євро.

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Але євро може подешевшати, якщо США послаблять торговельні обмеження або буде досягнуто домовленості з ЄС щодо тарифів. Водночас, якщо поточна тенденція збережеться, курс може зрости.

До кінця квітня Монін та доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозують можливе зростання співвідношення євро до долара до 1,18–1,2. Зараз цей показник сягає близько 1,13. У гривневому еквіваленті євро може коштувати 48 гривень, але це малоймовірно.

Якщо говорити про те, як краще діяти українцям у нинішній ситуації, то експерт вважає доцільнішим продаж євро, а не купівлю валюти, адже зараз курс близький до піку і в середньостроковій перспективі очікується паритет з доларом.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий попереджав, що прогнозовані коливання валют будуть незначними. Крім того, НБУ може ухвалити рішення про чергове підвищення облікової ставки на засіданні 17 квітня — до 16-16,5%, залежно від ефективності попередніх дій.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Напередодні Главред писав, що аналітики інвесткомпанії ICU повідомили про те, що курс євро надалі залежатиме від ситуації на міжнародних ринках. В той же час, ослаблення курсу гривні до долара США минулого тижня було незначним і свідчить про повернення до звичних рівнів після суттєвого укріплення на початку квітня.

Нагадаємо, 15 квітня, за даними Національного Банку України, єдина європейська валюта знову оновила історичний максимум. Офіційний курс євро становить 47,0271 гривень за 1 євро.

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Хто такий Данило Монін? Данило Монін - український експерт в сфері економіки, макроекономіст, експерт з публічних фінансів, експерт в податковому, бюджетному та пенсійному законодавстві. Співавтор стратегії "Україна-2030" від Українського інституту майбутнього.

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