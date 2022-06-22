Ціни на автогаз почали падати: АЗС скоригували вартість палива

Вартість автогазу на українських заправках почала знижуватися / ua.depositphotos.com

На деяких АЗС почала знижуватися вартість автогазу. Деякі мережі знизили вартість на 1 грн. Про це повідомляє Консалтингова група А-95, передає Enkorr.

На заправках мережі KLO блакитне паливо знизилося в ціні на 1 грн/л і тепер коштує 41,99 грн/л. На стільки ж подешевшав газ і в мережі "Невтек" - до 43,99 грн/л.

Мережі Shell і Motto зробили автогаз дешевше також на 1 грн/л. Тепер купити його можна там за 42,04 грн/л і 41,99 грн/л відповідно.

Найбільше знизила вартість мережа Mango. Там автогаз подешевшав на 1,2 грн/л і тепер коштує 42,59 грн/л.

Середня ціна в Україні знизилася на 0,20 грн.

Вартість автогазу на українських заправках / enkorr.ua

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Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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