Схід-2022: у Росії оголосили про проведення масштабних військових навчань

У РФ заявили про проведення військових навчань / Facebook / mod. mil. rus

У Міноборони Росії щосили готуються до проведення масштабних військових навчань Схід-2022 на полігонах Східного військового округу.

За інформацією пропутінського видання РИА Новости, ці навчання нібито не мають "жодного відношення" до війни з Україною.

"У період з 30 серпня до 5 вересня 2022 року з військами Східного військового округу під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації відбуватиметься стратегічне командно-штабне навчання" Схід-2022", - йдеться в повідомленні.

У РФ стверджують, що мають намір відпрацьовувати застосування військ в процесі забезпечення військової безпеки в Східному регіоні і ці дії нібито "не мають відношення до війни з Україною".

"До проведення (військових дій з Україною. - ред.) залучається лише частина збройних сил, чисельність якої є достатньою для виконання всіх завдань, поставлених верховним головнокомандувачем", - заявили в Міноборони РФ.

Також до навчань залучать сили дальньої авіації, військово-транспортну авіацію та повітряно-десантні війська.

Міноборони також повідомило, що в маневрах візьмуть участь "контингенти інших країн". Ймовірно мова йде про Білорусь.

Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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