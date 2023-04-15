У Польщі висміяли Медведєва за погрози: "Змішувати алкоголь і наркотики небезпечно, тому продовжуйте"

Змішувати ці два інгредієнти небезпечно, тому Медведєву варто продовжувати це робити, із сарказмом зазначили у Польщі.

https://glavred.net/world/v-polshe-vysmeyali-medvedeva-za-ugrozy-smeshivat-alkogol-i-narkotiki-opasno-tak-chto-prodolzhayte-10463614.html Посилання скопійоване

У Польщі висміяли Медведєва за погрози/ УНІАН, сайт Кремля

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Польщі, нібито ця країна зникне з карти Землі. З таким звинуваченням путінський прихвостень накинувся на Польщу та її прем’єрміністра Матеуша Моравецького за слова, що Україна може бити по території Росії. У Польщі відреагували на такі погрози і висміяли російського чиновника.

Під відповідною публікацією Медведєва у Twitter з погрозами Агентство національної безпеки Польщі лишило коментар, у якому порадило "продовжувати змішувати алкоголь і наркотики", незважаючи на те, що це небезпечно.

"Шановний пане Медведєв. Пам'ятайте, що поєднання алкоголю з наркотиками є дуже небезпечним. Будь ласка, продовжуйте це робити", – відповіли у спецслужбі на його погрози.

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Коментар Агентства національної безпеки Польщі до публікації Медведєва/ скрін

Коли після цього на польське Агентство накинулися проросійські боти, називаючи працівників відомства "бандерівцями", у структурі також не змовчали на такий коментар.

"Вчора наш профіль назвали проросійським. Сьогодні нас називають "бандерівцями" – тобто ми добре виконуємо свою роботу", – зазначили у відомстві.

Коментар Агентства національної безпеки Польщі/ скрін

Абсурдні заяви Медведєва

Раніше заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв вибухнув текстом, наповненим абсурдними міркуваннями про майбутнє України і Заходу. В його ілюзорному світі Україна, мовляв, "нікому не потрібна і зникне з планети", а на західний світ нібито "очікує кінець".

Також раніше Медведєв, коментуючи заяву Берліна про те, що якщо російський директор Путін приїде до Німеччини, то його заарештують, вибухнув погрозами на адресу ФРН. Мовляв, в такому випадку Москва нібито "завдасть ракетних ударів по Бундестагу, Офісу канцлера та інших об'єктах".

Крім цього, Медведєв так "розхвилювався" про долю УПЦ МП в Україні, що накинувся із погрозами на українського президента Володимира Зеленського та всю верхівку влади нашої держави. У черговій пропагандистській публікації у Telegram він погрожував українській владі "судом людським і Божим".

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