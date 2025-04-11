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В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

Анна Косик
11 квітня 2025, 13:56
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Великі світові компанії звернулися до НАТО і ЄС з метою захистити мережі від можливих диверсій РФ.
Путин, интернет
Безпека всесвітньої мережі під загрозою / Колаж: Главред, фото: pixabay, kremlin.ru

Головне:

  • Росія кілька разів атакувала підводні кабелі в Балтійському і Північному морі
  • Компанії просять захистити мережі для уникнення інтернет-блекауту по всьому світу

Країна-агресорка Росія може здійснити атаку на підводні кабелі своїм тіньовим флотом, внаслідок чого в усьому світі може статися відключення інтернету. Про це пише The Daily Mail з посиланням на керівників оборонних служб НАТО.

Телекомунікаційні гіганти, такі як Vodafone, O2 Telefonica та Orange побоюються, що критично важлива мережа підводних кабелів беззахисна перед кремлівським диктатором Володимиром Путіним, тому вони звернулися до Великої Британії, НАТО та Євросоюзу з попередженням. Після низки російських атак на лінії передачі даних компанії просять вжити відповідних заходів.

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"Наслідки пошкодження підводних кабелів поширюються далеко за межі Європи, потенційно впливаючи на глобальну інтернет- та енергетичну інфраструктуру, міжнародний зв'язок, фінансові операції та критично важливі послуги в усьому світі", - йдеться у відкритому листі компаній до керівників оборонних служб.

Також вони зазначають, що понад 500 кабелів використовуються для передачі близько 95% усіх міжнародних даних. Вони перетинають морське дно, але їх віддалене розташування ускладнює їх захист. Наразі ще є можливість захистити ці мережі задля спільного майбутнього світової спільноти.

Зауважимо, що джерела в оборонному відомстві заявляють про те, що вже були зафіксовані кілька диверсій, у яких звинувачують тіньовий флот Кремля, хоча сама РФ заперечує будь-яку причетність.

"Переважна більшість атак сталася в Балтійському морі, де з жовтня 2023 року було пошкоджено 11 підводних кабелів. Подібні перебої сталися і в Північному морі", - пише видання.

Диверсії Росії на об'єктах підводної світової інфраструктури

Нагадаємо, Главред писав, що росіянам дуже не подобається той факт, що Балтійське море стало морем НАТО - це невигідна для них військово-стратегічна ситуація. РФ неодноразово проводила диверсії на лініях звʼязку, а це підводні кабелі, газопроводи, інтернет- та телефонні мережі.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається скористатися вразливими місцями підводної світової інфраструктури, зокрема трубопроводами та кабелями електропередач, у рамках своєї "гібридної війни". І саме тому безпека мільярда жителів Європи та Північної Америки перебуває під загрозою.

Напередодні також у представників НАТО виникли підозри щодо причетності Росії до мінування критично важливої підводної інфраструктури Європейського Союзу у Північному морі.

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Що відомо про Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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