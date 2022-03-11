У Білорусі назвали ракетний удар по їхньому селу "фейком і маячнею"

Війна / Reuters

Міністерство оборони Білорусі спростовує інформацію про ракетний удар по білоруському селі, тоді як Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило про провокацію.

Про це повідомляє видання Белта з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони РБ Інну Горбачову.

"Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селі є відвертою маячнею", - заявила вона.

У Білорусі заявили, що в цих районах, не підтверджують подібну інформацію.

"Військове відомство заявляє, що поширювана інформація про нанесення ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розгойдати білоруське суспільство. Станом на 18:30, незважаючи на заяви українських чиновників і ряду ТГ-каналів, ні засоби контролю і розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, що виконують завдання в цих районах, не підтверджують подібну інформацію", - пишуть в Білорусі.

Обстріл населеного пункту в Білорусі

Командування Повітряних сил ЗСУ і Державна прикордонна служба України раніше заявили, що вдень 11 березня російські літаки зайшли на територію України, розгорнулися над українськими населеними пунктами Городище і Тумень, після чого завдали вогневої поразки по населеному пункту Копані.

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