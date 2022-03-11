У Білорусі назвали ракетний удар по їхньому селу "фейком і маячнею"

У Білорусі заявили, що в цих районах, не підтверджують подібну інформацію.
Міністерство оборони Білорусі спростовує інформацію про ракетний удар по білоруському селі, тоді як Командування повітряних сил Збройних сил України повідомило про провокацію.
Про це повідомляє видання Белта з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони РБ Інну Горбачову.
"Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селі є відвертою маячнею", - заявила вона.
У Білорусі заявили, що в цих районах, не підтверджують подібну інформацію.
"Військове відомство заявляє, що поширювана інформація про нанесення ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розгойдати білоруське суспільство. Станом на 18:30, незважаючи на заяви українських чиновників і ряду ТГ-каналів, ні засоби контролю і розвідки повітряного простору, ні підрозділи МНС, що виконують завдання в цих районах, не підтверджують подібну інформацію", - пишуть в Білорусі.
Обстріл населеного пункту в Білорусі
Командування Повітряних сил ЗСУ і Державна прикордонна служба України раніше заявили, що вдень 11 березня російські літаки зайшли на територію України, розгорнулися над українськими населеними пунктами Городище і Тумень, після чого завдали вогневої поразки по населеному пункту Копані.
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