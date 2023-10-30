Путін звинуватив Україну та США у закликах до вбивства євреїв у Дагестані

У Дагестані місцеві жителі увірвались на злітну смугу аеропорту Махачкали, коли туди прибув літак з Ізраїлю. Однак російський диктатор Володимир Путін вирішив звинуватити Україну у антисемітському погромі. Про це вже пишуть російські пропагандисти.
Путін заявив, що на ситуацію в Дагестані вплинула "Україна та агентура західних спецслужб". Він звинуватив США у тому, що вони "не добиваються успіхів на полі бою" і при цьому намагаються "послабити Росію зсередини".
"Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентурних західних спецслужб", - сказав Путін.відео дня
Нагадаємо, що 29 жовтня у Дагестані оголосили "полювання" на євреїв і прорвалися в аеропорт Махачкали. Зеленський відреагував на заклики "знищити євреїв" та зазначив, що культура ненависті до інших націй поширена в Росії через ТБ.
Згодом Данілов відреагував на масові антиізраїльські заворушення у Дагестані. Він заявив, що у Росії вже не може почуватися в безпеці жоден єврей або громадянин Ізраїлю.
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