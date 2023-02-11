"Скоро Європа зникне": Медведєв ледве не захлинувся від заздрощів до поїздки Зеленського

У скандального політика з країни-агресора Дмитро Медведєва чомусь викликало сильну лють мілітарне вбрання українського лідера Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський і Дмитро Медведєв / Колаж фото УНІАН

Скандально відомий політик з країни-агресора і колишній "місцеблюститель" путінського трону Дмитро Медведєв в черговий раз бризнув жовчю в Мережі з приводу України. Цього разу йому не сподобалося тріумфальне турне президента України Володимира Зеленського країнами Європи.

Особливо сильну лють у Медведєва чомусь викликав мілітарний наряд українського лідера.

"Нинішні європейські "лідери" [...] ніколи не стануть навіть поруч зі своїми попередниками [...], які після самої руйнівної війни в XX столітті будували нову, незалежну і процвітаючу Європу. Це було особливо помітно в ході минулого "чеса" українських вимагачів. Апогеєм "цирку виродків" стала аудієнція зеленої засмальцьованої майки у британського монарха", - написав Медведєв.

Але на цьому політик не зупинився і, очевидно згадавши недоноски інститутського курсу філософії і книгу Оскара Шпенглера "Захід Європи", вибухнув апокаліптичними прогнозами для європейців – в дусі улюбленої ясновидиці Кремля Баби Ванги.

"Вона і так розчиняється під натиском емігрантів. А скоро Європа зникне зовсім, повторивши відомий міф про викрадення Європи Зевсом. Тільки сьогодні роль бика зіграє нахраписта Америка", - підсумував Медведєв.

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