"Скоро Європа зникне": Медведєв ледве не захлинувся від заздрощів до поїздки Зеленського

Скандально відомий політик з країни-агресора і колишній "місцеблюститель" путінського трону Дмитро Медведєв в черговий раз бризнув жовчю в Мережі з приводу України. Цього разу йому не сподобалося тріумфальне турне президента України Володимира Зеленського країнами Європи.
Особливо сильну лють у Медведєва чомусь викликав мілітарний наряд українського лідера.
"Нинішні європейські "лідери" [...] ніколи не стануть навіть поруч зі своїми попередниками [...], які після самої руйнівної війни в XX столітті будували нову, незалежну і процвітаючу Європу. Це було особливо помітно в ході минулого "чеса" українських вимагачів. Апогеєм "цирку виродків" стала аудієнція зеленої засмальцьованої майки у британського монарха", - написав Медведєв.
Але на цьому політик не зупинився і, очевидно згадавши недоноски інститутського курсу філософії і книгу Оскара Шпенглера "Захід Європи", вибухнув апокаліптичними прогнозами для європейців – в дусі улюбленої ясновидиці Кремля Баби Ванги.
"Вона і так розчиняється під натиском емігрантів. А скоро Європа зникне зовсім, повторивши відомий міф про викрадення Європи Зевсом. Тільки сьогодні роль бика зіграє нахраписта Америка", - підсумував Медведєв.
Інші новини про заяви Медведєва:
- Медведєв вибухнув абсурдом щодо "діалогу" з Україною: мріє про "здачу" Києвом своїх територій
- Віталій Портников. Термоядерний дегенерат Дмитро Медведєв
- Медведєв спалахнув новим абсурдом і назвав напад Росії на Україну "Вітчизняною війною"