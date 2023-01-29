Колаборант Кива, який втік до Москви, вибухнув погрозами на адресу Ізраїлю за підтримку України

Проросійський коллаборант Ілля Кива, який ще до початку повномасштабної війни Росії проти України втік з країни і наразі перебуває в Москві, вибухнув погрозами і хамською заявою з нецензурною лексикою на адресу Ізраїлю. За його словами, мовляв, для євреїв підтримка Києва "погано закінчиться".
У своєму Telegram-каналі він опублікував повідомлення, де "прокоментував" заяву посла Ізраїлю в Німеччині Рона Просора, який заявив, що Єрусалим підтримує Києв, причому "більше, ніж про це відомо".
"Після заяв ізраїльського посла в Німеччині, у мене виникло єдине питання – євреї, ви що, [знахабніли] (неценз.)? Ви вибачаєтеся, за те, що не можете відкрито гадити нам, слов'янам. Ви паскудите, але паскудите нишком. Тому що є на це певні причини. Тобто, ми, ті, хто врятували вас під час Голокосту, ми ті, хто позбавив вас від загального вашого знищення, а сьогодні ви провокуєте кровопролиття всередині нашого російського народу", - сказав Кива.
Далі він в образливій манері перейшов до прямих погроз.
"Дивіться, євреї, все це погано закінчиться. В першу чергу для вас. Історія циклічна. І наступного разу вас нема кому буде звільняти і рятувати. Та й бажання може ні в кого не виникнути", - підкреслив прихильник окупації України агресором Росією Ілля Кива.
Заява посла Ізраїлю у ФРН про підтримку України
Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор в інтерв'ю німецькому виданню Funke Mediengruppe раніше заявив, що Єрусалим набагато більше допомагає Україні, ніж про це відомо.
"(Ізраїль надає допомогу Україні), але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо", - зазначив дипломат.
Посол попросив, щоб світ ставився з розумінням до позиції ізраїльської держави, якої Єрусалим дотримується в даному питанні.
"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану в Сирію і Ліван. Серед них – іранські безпілотники і ракети, які Росія використовує в Україні", - додав Просор і підкреслив, що другим фактором обережної підтримки є проживання в Росії великої ізраїльської діаспори.
Дивіться відео ТСН - кума Путіна Медведчука позбавили статусу народного депутата
Війна Росії проти України:
- "Росія - це лузер": Кочетков пояснив, чому РФ вже не в силах змінити хід війни
- "Потрібно формувати нові резерви": офіцер ЗСУ прогнозує довгу війну в Україні
- Гаряча фаза війни затягнеться до кінця весни, ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року - Світан