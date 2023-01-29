Колаборант Кива, який втік до Москви, вибухнув погрозами на адресу Ізраїлю за підтримку України

Приводом для погроз з боку колишнього депутата від ОПЗЖ стала заява посла Ізраїлю в ФРН про те, Єрусалим допомагає Києву "більше, ніж про це відомо".

Кива вибухнув погрозами і образами на адресу Ізраїлю / УНІАН

Проросійський коллаборант Ілля Кива, який ще до початку повномасштабної війни Росії проти України втік з країни і наразі перебуває в Москві, вибухнув погрозами і хамською заявою з нецензурною лексикою на адресу Ізраїлю. За його словами, мовляв, для євреїв підтримка Києва "погано закінчиться".

У своєму Telegram-каналі він опублікував повідомлення, де "прокоментував" заяву посла Ізраїлю в Німеччині Рона Просора, який заявив, що Єрусалим підтримує Києв, причому "більше, ніж про це відомо".

"Після заяв ізраїльського посла в Німеччині, у мене виникло єдине питання – євреї, ви що, [знахабніли] (неценз.)? Ви вибачаєтеся, за те, що не можете відкрито гадити нам, слов'янам. Ви паскудите, але паскудите нишком. Тому що є на це певні причини. Тобто, ми, ті, хто врятували вас під час Голокосту, ми ті, хто позбавив вас від загального вашого знищення, а сьогодні ви провокуєте кровопролиття всередині нашого російського народу", - сказав Кива.

Далі він в образливій манері перейшов до прямих погроз.

"Дивіться, євреї, все це погано закінчиться. В першу чергу для вас. Історія циклічна. І наступного разу вас нема кому буде звільняти і рятувати. Та й бажання може ні в кого не виникнути", - підкреслив прихильник окупації України агресором Росією Ілля Кива.

Заява посла Ізраїлю у ФРН про підтримку України

Посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор в інтерв'ю німецькому виданню Funke Mediengruppe раніше заявив, що Єрусалим набагато більше допомагає Україні, ніж про це відомо.

"(Ізраїль надає допомогу Україні), але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо", - зазначив дипломат.

Посол попросив, щоб світ ставився з розумінням до позиції ізраїльської держави, якої Єрусалим дотримується в даному питанні.

"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану в Сирію і Ліван. Серед них – іранські безпілотники і ракети, які Росія використовує в Україні", - додав Просор і підкреслив, що другим фактором обережної підтримки є проживання в Росії великої ізраїльської діаспори.

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