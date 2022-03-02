Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

Над небом держави пролетіло чотири літаки російських окупантів.
Винищувачі Російської Федерації порушили повітряний простір Швеції. Над небом держави пролетіло чотири літаки.
Про це повідомляють Збройні сили Швеції.
Відзначається, що два літаки Су-27 і два Су-24 перетнули повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд.
Цей інцидент задокументували шведські винищувачі Jas 39 Gripen. Літаки були підняті по тривозі і зробили фотографії. Вторгнення було недовгим.
Після цього у ВПС зробили заяву, що сили зреагували швидко і показали повну готовність для забезпечення територіальної цілісності країни і кордонів Швеції.
У світлі ситуації, що склалася, ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні і безвідповідальні дії з боку Росії",-зазначив глава ВПС Карл-Йохан Едстрем.
Раніше ми писали, що Швеція надасть Україні військово-технічну, а також гуманітарну допомогу.
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