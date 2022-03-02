Російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції

Винищувачі Російської Федерації порушили повітряний простір Швеції. Над небом держави пролетіло чотири літаки.

Про це повідомляють Збройні сили Швеції.

Відзначається, що два літаки Су-27 і два Су-24 перетнули повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд.

Цей інцидент задокументували шведські винищувачі Jas 39 Gripen. Літаки були підняті по тривозі і зробили фотографії. Вторгнення було недовгим.

Після цього у ВПС зробили заяву, що сили зреагували швидко і показали повну готовність для забезпечення територіальної цілісності країни і кордонів Швеції.

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У світлі ситуації, що склалася, ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні і безвідповідальні дії з боку Росії",-зазначив глава ВПС Карл-Йохан Едстрем.

Раніше ми писали, що Швеція надасть Україні військово-технічну, а також гуманітарну допомогу.

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