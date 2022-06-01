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РФ перекинула війська і облаштовує нові позиції за три кілометри від Сумщини

1 червня 2022, 17:53

У Міністерстві оборони не виключають надалі посилення інтенсивності обстрілів РФ території України.

армія, Росія
РФ перекидає нові частини до кордонів України / Facebook/mod.mil. rus

Російські окупанти облаштовують позиції в Брянській області за 3 км від державного кордону України, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська облаштовують позиції в районах Подивоття і Некислиця, це Брянська область, Росія, близько 3 км від державного кордону України", - розповів він в ході брифінгу, який транслювався на YouTube каналі Ukrinform TV.

Мотузяник розповів, що також агресор завдав авіаційний ракетний удар парою літаків Су-35 по території України в районі Білопілля Сумської області, близько 8 км від державного кордону.

"Також там зафіксовано ворожий артилерійський вогонь в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області, 2 км від кордону", - додав Мотузяник.

Речник Міністерства оборони України не виключає надалі посилення інтенсивності обстрілів позицій наших військ, а також об'єктів інфраструктури на цьому напрямку.

"Крім того, можливі рейдові та диверсійні дії з боку підрозділів збройних сил РФ", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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