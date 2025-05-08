Путін залишився без ППО напередодні параду, Москва майже неприкрита - Жданов

Україна може використати свої можливості для ударів по РФ у сакральний для Путіна день.

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Удар по Москві 9 травня буде політичним кроком зі сторони України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Жданов:

Україні доцільно бити по Росії 9 травня

Москва залишилась без належного захисту ППО після атаки 7 травня

9 травня, у сакральну для кремлівського диктатора Володимира Путіна та усієї країни-агресорки Росії дату, у Москві планують провести парад. Враховуючи те, наскільки це важлива для ворога подія, Україна має скористатися моментом.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, у цей день ЗСУ буде доцільно завдавати ударів по території РФ.

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"Якщо говорити про доцільність наших ударів по Росії, по Москві зокрема, 9 травня, то вона очевидна. Утім, головне - щоб гості Путіна на Красній площі почули роботу російської ППО: щойно вони почують перший хлопок ППО, ці гості почнуть розповзатися, як таргани по шпаринах із цієї Красної площі, і парад буде зірвано. Це політичний крок", - пояснив він.

Жданов зауважив, що вчора, 7 травня, у Міноборони Росії заявили про нібито збиття 447 дронів і крилатих ракет. При цьому в РФ горять заводи і під час атаки вдалося навіть зачепити Кубинку.

"Аеродром у Кубинці - це місце дислокації авіаційної бригади, яка, по-перше, прикриває Москву винищувачами, а, по-друге, на цьому аеродромі базується зразково-показова ескадрилья "Русские витязи". Ці "Русские витязи" мали зображати триколірний прапор Росії на параді 9 травня. А тепер, виходить, Путін залишився без ППО, і тепер Москва практично неприкрита", - додав експерт.

Можливість удару України по Москві 9 травня - що відомо

Нагадаємо, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що 9 травня Україна може застосувати безпілотники проти Москви з метою дестабілізації роботи місцевих аеропортів.

Напередодні ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий оцінив шанси на удари по параду в Москві як низькі.

Раніше, як писав Главред, авіаційний фахівець Валерій Романенко сказав, що є усі шанси, що в день параду 9 травня хоча б один-два безпілотники зможуть знову досягти Москви, і цього буде достатньо, щоб спричинити паніку і порушити урочисті заходи.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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