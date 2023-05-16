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Путін може спробувати окупувати Білорусь під прикриттям договору про Союзну державу - Санніков

Аліна Дембіцька
16 травня 2023, 03:30
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Білоруський політичний діяч підкреслив, що договір про так звану Союзну Державу за всіма міжнародними правилами не має юридичної сили.
Путин, Лукашенко
Путін може спробувати окупувати Білорусь / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін може вдатися до окупації території Білорусі під прикриттям договору про так звану Союзну державу. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Як зазначив Санніков, договір про так звану Союзну Державу, який був укладений між країною-агресоркою Росією та Білоруссю ще у 1997 році, за всіма міжнародними правилами не має юридичної сили. Проте Захід повинен бути пильним і не допустити будь-яких спроб окупації Білорусі під прикриттям Союзної держави, особливо зараз, коли самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко не визнаний ніким у світі.

"Цим договором можуть скористатися, тому цей папірець одразу викликав у нас серйозну тривогу. І ми говорили, що не можна ні в якому разі навіть намагатися визнавати його чинним. Можуть бути наміри у Кремля аж до воєнного стану на території Білорусі", - сказав він.

відео дня

Білоруський політичний діяч підкреслив, що все це пов'язано з війною і агресією, розв'язаною проти України. А також з тим, що як і раніше ласим шматком для Путіна є Київ. Це видно і по бомбардуваннях, і по тому, що просочується в друк.

"Київ для Путіна – це мета номер один. І вона, на жаль, залишається. Здавалося б, в різні періоди все навколо Києва заспокоювалося, але все одно останні дні підтвердили, що це – та мета, без якої Путін не мислить продовження військових дій", - зауважив Санніков.

Хто такий Андрій Санніков

Андрій Олегович Санніков (Біл. Андрей Алегавіч Саннікаў; 8 березня 1954, Мінськ) - білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь", кандидат у президенти Республіки Білорусь у 2010 році, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Санніков заявив, що безпека Європи зараз в руках України, тому Захід повинен продовжити надавати українцям військову допомогу. Так само від України зараз залежить і ситуація у Білорусі. Але водночас білоруси могли б зробити так, щоб нинішня війна проти українців завершилася, якби самі вступили у бойові дії проти країни-агресорки Росії. Якщо Білорусь не зробить цього, то рано чи пізно Росія розпочне війну і проти неї.

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, російський диктатор Володимир Путін на параді 9 травня в Москві зрозумів, що Олександр Лукашенко дійсно хворий, і тепер президент РФ побоюється того, що Білорусь вийде з-під впливу РФ у разі смерті свого самопроголошеного президента. Щоб виключити цей варіант, в Кремлі нібито знову розглядають сценарій поглинання Білорусі.

Дивіться відеоінтерв'ю Саннікова Главреду, у якому він розповів про те, чи вигідно Кремлю усувати Лукашенка, чи має білоруський диктатор двійників, і що буде з Білоруссю у разі відходу Лукашенка від влади:

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