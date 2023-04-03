'Путін – ходячий мрець': диктатора РФ можуть вбити для припинення війни – ексглава ЦРУ

Повстання проти Путіна можуть почати російські генерали. Поки диктатор перебуватиме при владі в РФ, війна в Україні не завершиться, вважає Джеймс Олсон.

Диктатора РФ можуть вбити для припинення війни, заявив ексглава ЦРУ/ kremlin.ru

Диктатора країни-агресорки Росії Володимира Путіна можуть вбити. Поки він залишається при владі, війна РФ проти України не завершиться, тому єдиним шляхом до її закінчення є повалення чи вбивство нинішнього глави Кремля.

Про це заявив ексглава ЦРУ Джеймс Олсон в інтерв'ю британському таблоїду The Sun. Він наголосив, що Путін зараз перебуває у безвиграшній ситуації.

"Якщо Путін залишиться при владі, буде довга війна, тому що він не здасться, але я не думаю, що Путін залишиться при владі. Я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його вб’ють. Я не виключав би вбивства", – зазначив Олсон.

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За його словами, усунення Путіна можуть здійснити "деякі патріотично налаштовані росіяни". І коли диктатора РФ не буде при владі, війна проти України може завершитися.

Ексглава ЦРУ нагадав, що країна-агресорка Росія зазнає колосальних втрат у війні проти України. Він зазначив, що, згідно з даними української влади, такі втрати РФ уже становлять понад 170 тисяч. Олсон висловив думку, що в Росії можуть бути генерали, яким дуже не подобаються такі цифри втрат російської сторони. І саме ці генерали можуть стати джерелом повстання проти Путіна.

"І якщо вони це зроблять, я бачу Путіна ходячим мерцем. Він цього не переживе. Я думаю, що ймовірніше усунення Путіна, ніж військова поразка", – сказав колишній очільник ЦРУ.

Він додав, що поки Путін залишається при владі в РФ, є ризик, що війна може поширитися за межі України. Зокрема, є велика загроза для Молдови.

Хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються. При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати. Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто сподіватися на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре. Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

Нагадаємо, раніше видання The Mirror писало, що на тлі невдач, яких російські окупанти зазнають у війні проти України, диктатор Володимир Путін переїхав до добре охоронюваного палацу в Кремлі. Така ситуація викликана стресом у господаря Кремля, адже зовсім недавно він проводив час в підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.

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