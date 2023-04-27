Путін хоче "непомітно завербувати" на війну ще 400 тисяч вояк – The Washington Post

Країна-окупант хоче закрити величезні втрати на фронті за рахунок нової хвилі мобілізації, але через це економіка РФ може бути ще більш дестабілізована.

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Путін хоче зібрати на війну проти України ще 400 тисяч вояк/ Міноборони РФ, сайт Кремля

Країна-агресорка Росія хоче упродовж 2023 року "непомітно призвати" до лав своєї окупаційної армії 400 тисяч додаткових військовослужбовців, щоб кинути їх на війну проти України. При цьому в РФ хочуть провести нову хвилю мобілізації так, щоб не викликати гніву широкого загалу.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на секретні документи американської розвідки. Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін "підтримав" таку пропозицію своїх військових про мобілізацію ще 400 тисяч вояк на фронт.

У виданні зазначають, що війна в Україні затягується, а РФ дуже далека до досягнення своїх цілей – російським загарбникам так і не вдається захопити чотири південно-східні області України. Тим часом російська окупаційна армія зазнала великих втрат і потребує підкріплення.

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Згідно з оцінками США, країна-агресорка РФ уже втратила на війні проти України від 189,5 тисяч до 223 тисяч осіб, причому до 43 тисяч людей загинули.

У той же час мобілізація більшої кількості осіб може ще більше дестабілізувати економіку РФ, зазначають у виданні. На Росію зараз тиснуть західні санкції, експортний контроль та інші каральні заходи. А так звана часткова мобілізація, яку країна-терорист провела восени 2022 року, спричинила масовий виїзд з РФ за кордон чоловіків боєздатного віку, через що скоротилася як кількість робочої сили, так і призовників.

Щоб відвести хвилю невдоволення від Кремля, в РФ планують залучити регіональних губернаторів до проведення вербувальних кампаній, а також продовжити залучати людей для війни із російських в'язниць.

Мобілізація в РФ

Раніше в розвідці Міністерства оборони Великої Британії заявили, що Міністерство оборони окупантів Росії запустило масштабну кампанію з набору "добровольців" для війни проти України і намагається уникнути нової мобілізації та зростання напруженості в суспільстві. ПВК Вагнер тепер конкурує з відомством за призовників. Міноборони планує набрати 400 000 нових контрактників, проте їм навряд чи вдасться досягти своєї мети.

Російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін розповів, як РФ створює нескінченний військовий резерв. Влада країни-агресорки Росії отримала новий інструмент тиску на громадян. Відтепер усі повнолітні росіяни мають бути зареєстровані в системі "Держпослуги" (аналог української "Дії"), куди приходитимуть повістки.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначає, що у Кремлі може тихо і непомітно статися палацовий переворот. У такому випадку всім просто скажуть, що хтось загинув з певних причин, а хтось – заарештований. Верхівка в РФ вже обговорює кандидатури наступників Володимира Путіна.

Дивіться відео про те, що російський опозиціонер та ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков думає про провали Путіна на війні:

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